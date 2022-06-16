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Культиватор Бензиновый Нева МК100Р (Briggs&Stratton RS750)
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Бензиновый Нева МК100Р (Briggs&Stratton RS750)
    Арт. О00000012401
    5.0
    2
    Культиватор Бензиновый Нева МК100Р (Briggs&Stratton RS750)

      Культиватор Бензиновый Нева МК100Р (Briggs&Stratton RS750)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000012401
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Мощность, л.с
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Нева МК-100Р-B&S RS750 MBK0022327 предназначен для рыхления окультуренной почвы. Благодаря реверсу экономится время при вытаскивании машины из почвы. Наличие системы воздушного охлаждения обеспечивает стабильную работу даже в жаркую погоду. Алюминиевый корпус редуктора снижает общий вес конструкции и имеет долгий срок службы.

        Преимущества

        • Регулируемая ширина обработки помогает подстроиться под конкретную задачу
        • Реверс помогает вытаскивать застрявший в земле агрегат
        • Долгий срок службы обеспечивается алюминиевым редуктором
        • Система воздушного охлаждения позволяет работать даже в жаркую погоду
        • Мощный двигатель гарантирует качественную работу