Культиватор Нева МК-70-DM163

Преимущества

Надежность

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Если Вы являетесь обладателем уютного дачного участка и хотите выращивать собственные овощи к семейному столу, то мотокультиватор «НЕВА» МК70-DM163 станет для Вас незаменимым помощником. Этот легкий агрегат обладает массой полезных качеств, которые пригодятся Вам в личном хозяйстве. Так, к примеру, мотокультиватор «НЕВА» МК70-DM163 производит качественную культивацию весь видов почв. Поэтому даже если на Вашем участке суглинок, Вы гарантировано сделаете его рыхлым и плодородным. Затем с помощью мотокультиватора можно вспахать почву, прополоть сорняки, а также окучить и выкопать картофель. Таким образом, благодаря мотокультиватору «НЕВА» МК70-DM163 хороший урожай всегда будет занимать почетное место на Вашем семейном столе.