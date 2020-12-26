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Культиватор Нева МК-70-DM163
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор Нева МК-70-DM163
    Арт. О00000012402
    5.0
    1
    Культиватор Нева МК-70-DM163
    Культиватор Нева МК-70-DM163
      Культиватор Нева МК-70-DM163
      Культиватор Нева МК-70-DM163

      Культиватор Нева МК-70-DM163

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000012402
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		163
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Если Вы являетесь обладателем уютного дачного участка и хотите выращивать собственные овощи к семейному столу, то мотокультиватор «НЕВА» МК70-DM163 станет для Вас незаменимым помощником. Этот легкий агрегат обладает массой полезных качеств, которые пригодятся Вам в личном хозяйстве. Так, к примеру, мотокультиватор «НЕВА» МК70-DM163 производит качественную культивацию весь видов почв. Поэтому даже если на Вашем участке суглинок, Вы гарантировано сделаете его рыхлым и плодородным. Затем с помощью мотокультиватора можно вспахать почву, прополоть сорняки, а также окучить и выкопать картофель. Таким образом, благодаря мотокультиватору «НЕВА» МК70-DM163 хороший урожай всегда будет занимать почетное место на Вашем семейном столе.

        Преимущества

        • Надежность
        • Количество передач: 1+0