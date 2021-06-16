Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
Арт. О00000014606
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
С этим товаром смотрят
- Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, снегоуборочных, транспортировочных и других работ. Мотоблок «НЕВА» МБ2-B&S (CR950) обрабатывает все типы почв. Зимой применяется для уборки мокрого, рыхлого и плотного лежалого снега. Также машина используется для кошения травы и перевозки грузов. При использовании навесного оборудования может выполнять различные виды работ: вспашка,
культивация, нарезка борозд, окучивание, прополка междурядий, посадка картофеля, выкапывание картофеля, уборка снега и мусора, кошение травы, перевозка грузов, колка дров, измельчение веток.
Преимущества
- Стабильный двигатель Briggs&Stratton CR950
- Чугунная гильза увеличивает надежность и долговечность мотора, препятствуя износу и одновременно обеспечивая уменьшенный расход масла
- Глушитель Lo-Tone™ гарантирует низкий уровень шума
- Редуктор в алюминиевом корпусе
- Дополнительный набор передач
- Разобщение левого колеса
- Механическое переключение передач
- Независимая регулировка рукояток руля
- Культивация на 4-8 фрезах