Преимущества

Стабильный двигатель Briggs&Stratton CR950

Чугунная гильза увеличивает надежность и долговечность мотора, препятствуя износу и одновременно обеспечивая уменьшенный расход масла

Глушитель Lo-Tone™ гарантирует низкий уровень шума

Редуктор в алюминиевом корпусе

Дополнительный набор передач

Разобщение левого колеса

Механическое переключение передач

Независимая регулировка рукояток руля

Культивация на 4-8 фрезах

Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, снегоуборочных, транспортировочных и других работ. Мотоблок «НЕВА» МБ2-B&S (CR950) обрабатывает все типы почв. Зимой применяется для уборки мокрого, рыхлого и плотного лежалого снега. Также машина используется для кошения травы и перевозки грузов. При использовании навесного оборудования может выполнять различные виды работ: вспашка,культивация, нарезка борозд, окучивание, прополка междурядий, посадка картофеля, выкапывание картофеля, уборка снега и мусора, кошение травы, перевозка грузов, колка дров, измельчение веток.