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Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
5.0
11
72 900 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    Арт. О00000014606
    5.0
    11
    Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
    Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
      Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950
      Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950

      Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950

      72 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000014606
      5.0
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      72 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 229 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Мотоблок Нева МБ2-B&S CR950 предназначен для выполнения сельскохозяйственных, снегоуборочных, транспортировочных и других работ. Мотоблок «НЕВА» МБ2-B&S (CR950) обрабатывает все типы почв. Зимой применяется для уборки мокрого, рыхлого и плотного лежалого снега. Также машина используется для кошения травы и перевозки грузов. При использовании навесного оборудования может выполнять различные виды работ: вспашка,
        культивация, нарезка борозд, окучивание, прополка междурядий, посадка картофеля, выкапывание картофеля, уборка снега и мусора, кошение травы, перевозка грузов, колка дров, измельчение веток.

        Преимущества


        • Стабильный двигатель Briggs&Stratton CR950
        • Чугунная гильза увеличивает надежность и долговечность мотора, препятствуя износу и одновременно обеспечивая уменьшенный расход масла
        • Глушитель Lo-Tone™ гарантирует низкий уровень шума
        • Редуктор в алюминиевом корпусе
        • Дополнительный набор передач
        • Разобщение левого колеса
        • Механическое переключение передач
        • Независимая регулировка рукояток руля
        • Культивация на 4-8 фрезах