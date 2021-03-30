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Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196
4.5
4
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196
    Арт. О00000014605
    4.5
    4
    Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196
    Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196
      Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196
      Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196

      Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000014605
      4.5
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновый мотоблок Нева МБ-Компакт – самый легкий в линейке и пользуется популярностью среди фермеров. Универсальный агрегат, отличительными параметрами которого являются компактная конструкция с небольшим весом, легкость управления и достаточно высокая производительность. При этом оператор испытывает минимальную нагрузку при эксплуатации. При использовании дополнительного навесного оборудования может выполнять различные виды работ: вспашка, культивация, нарезка борозд, окучивание, прополка междурядий, посадка картофеля, выкапывание картофеля, уборка снега и мусора, кошение травы, перевозка грузов, измельчение веток.

        Преимущества

        • Двигатель легко заводится и стабильно работает в различных климатических условиях
        • Редуктор в алюминиевом корпусе
        • Выходной вал редуктора имеет стандартные размеры, благодаря чему мотоблок агрегатируется во всеми видами навесного оборудования
        • Дополнительный набор передач
        • Съемный капот для установки косилки «ЗАРЯ»
        • Рычаг переключения передач на руле
        • Культивация на 4-6 фрезах