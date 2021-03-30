Мотоблок Нева МБ-Компакт-DM196
Арт. О00000014605
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Класс
|средний
|
Тип двигателя
|бензиновый
С этим товаром смотрят
- Бензиновый мотоблок Нева МБ-Компакт – самый легкий в линейке и пользуется популярностью среди фермеров. Универсальный агрегат, отличительными параметрами которого являются компактная конструкция с небольшим весом, легкость управления и достаточно высокая производительность. При этом оператор испытывает минимальную нагрузку при эксплуатации. При использовании дополнительного навесного оборудования может выполнять различные виды работ: вспашка, культивация, нарезка борозд, окучивание, прополка междурядий, посадка картофеля, выкапывание картофеля, уборка снега и мусора, кошение травы, перевозка грузов, измельчение веток.
Преимущества
- Двигатель легко заводится и стабильно работает в различных климатических условиях
- Редуктор в алюминиевом корпусе
- Выходной вал редуктора имеет стандартные размеры, благодаря чему мотоблок агрегатируется во всеми видами навесного оборудования
- Дополнительный набор передач
- Съемный капот для установки косилки «ЗАРЯ»
- Рычаг переключения передач на руле
- Культивация на 4-6 фрезах