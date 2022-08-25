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Нева Адаптер АПМ
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Нева Адаптер АПМ
    Арт. X190394307
    5.0
    1
    Нева Адаптер АПМ

      Нева Адаптер АПМ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394307
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Тип навесного оборудования
      		адаптер
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Адаптер Нева АПМ для мотоблоков без сцепки предназаначен для удобной и  более эффективной работы с мотоблоком и культиватором при выполнении широкого спектра работ, таких как: обработка почвы, кошение травы, уборка снега, перевозка грузов. Может использоваться как с навесным оборудорванием, присоединяемым к штырю мотоблока (косилка, щетка, лопата-отвал, снегоуборщик), так и оборудованием, присоединяемым к опускному сцепному устройству (приобретается отдельно) - плуг, окучник, картофелекопатель и т.д.

        Преимущества

        • Возможность работы со всем спектром навески.
        • Стальное сидение.
        • Компактные размеры
        • Антикоррозийное покрытие.
        • Электростатическая окраска.
        • Цельнометаллическое дышло.
        • Большие пневмоколеса.
        • Ленточные тормоза.