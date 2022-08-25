Нева Адаптер АПМ

Преимущества

Возможность работы со всем спектром навески.

Стальное сидение.

Компактные размеры

Антикоррозийное покрытие.

Электростатическая окраска.

Цельнометаллическое дышло.

Большие пневмоколеса.

Ленточные тормоза.

Адаптер Нева АПМ для мотоблоков без сцепки предназаначен для удобной и более эффективной работы с мотоблоком и культиватором при выполнении широкого спектра работ, таких как: обработка почвы, кошение травы, уборка снега, перевозка грузов. Может использоваться как с навесным оборудорванием, присоединяемым к штырю мотоблока (косилка, щетка, лопата-отвал, снегоуборщик), так и оборудованием, присоединяемым к опускному сцепному устройству (приобретается отдельно) - плуг, окучник, картофелекопатель и т.д.