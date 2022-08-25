Нева Адаптер АПМ

Адаптер Нева АПМ для мотоблоков без сцепки предназаначен для удобной и более эффективной работы с мотоблоком и культиватором при выполнении широкого спектра работ, таких как: обработка почвы, кошение травы, уборка снега, перевозка грузов. Может использоваться как с навесным оборудорванием, присоединяемым к штырю мотоблока (косилка, щетка, лопата-отвал, снегоуборщик), так и оборудованием, присоединяемым к опускному сцепному устройству (приобретается отдельно) - плуг, окучник, картофелекопатель и т.д.
Преимущества
- Возможность работы со всем спектром навески.
- Стальное сидение.
- Компактные размеры
- Антикоррозийное покрытие.
- Электростатическая окраска.
- Цельнометаллическое дышло.
- Большие пневмоколеса.
- Ленточные тормоза.