Адаптер задний для мотоблока Нева

Преимущества

Основу адаптера составляет рама, представляющая собой стальную трубу, толщина стенки которой равна 4 мм. Благодаря продуманной конструкции рама выдерживает большие нагрузки. Качественная порошковая краска препятствует образованию ржавчины

Присоединение адаптера к задней скобе мотоблока осуществляется через сцепку, установленную в передней части рамы адаптера. Сцепка обеспечивает компенсацию неровностей дороги между мотоблоком и адаптером, а также осуществляет регулировку удаления руля мотоблока от пользователя

Сиденье спроектировано с учетом анатомии человека, поэтому сидеть в нем комфортно даже при длительной езде на адаптере. Особая конструкция сиденья поддерживает позвоночник в правильном положении и уменьшает риск соскальзывания оператора в сторону

Компенсатор сиденья обладает хорошими амортизационными свойствами и снижает нагрузку на позвоночник во время езды, что особо ценно при передвижении по неровной дороге

Тормозная система позволяет легко и быстро остановить мотоблок с адаптером. Достаточно легкого нажатия ноги на педаль для того, чтобы усилие передалось через тормозную тягу и тормозной трос на тормозные барабаны колес, расположенные с правой и левой стороны

Подножка позволяет удобно расположить ноги во время езды на адаптере. Изогнутая задняя часть подножки фиксирует ступни во время остановки мотоблока, не давая им соскользнуть

Пневматические колеса обеспечивают передвижение адаптера по дороге, а также торможение через тормозной механизм. Шины колес изготовлены из качественной резины и благодаря протекторному узору обеспечивают хорошее сцепление с дорожной поверхностью

Кроме того, на адаптер устанавливается фаркоп. С помощью данной детали к изделию можно присоединить прицепить тележку для перевозки различных грузов. Фаркоп продается отдельно

Адаптер «НЕВА» применяется для перемещения пользователя вместе с мотоблоком по дорогам (асфальтированным, грунтовым, заснеженным), а также пересеченной местности. Изделие агрегатируется со всеми мотоблоками «НЕВА». Допустимый для перемещения на адаптере вес пользователя - 130 кг.