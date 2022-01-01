Адаптер задний для мотоблока Нева
Арт. О00000027153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|ездовой модуль
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Количество предметов, шт
|1
- Адаптер «НЕВА» применяется для перемещения пользователя вместе с мотоблоком по дорогам (асфальтированным, грунтовым, заснеженным), а также пересеченной местности. Изделие агрегатируется со всеми мотоблоками «НЕВА». Допустимый для перемещения на адаптере вес пользователя - 130 кг.
Преимущества
- Основу адаптера составляет рама, представляющая собой стальную трубу, толщина стенки которой равна 4 мм. Благодаря продуманной конструкции рама выдерживает большие нагрузки. Качественная порошковая краска препятствует образованию ржавчины
- Присоединение адаптера к задней скобе мотоблока осуществляется через сцепку, установленную в передней части рамы адаптера. Сцепка обеспечивает компенсацию неровностей дороги между мотоблоком и адаптером, а также осуществляет регулировку удаления руля мотоблока от пользователя
- Сиденье спроектировано с учетом анатомии человека, поэтому сидеть в нем комфортно даже при длительной езде на адаптере. Особая конструкция сиденья поддерживает позвоночник в правильном положении и уменьшает риск соскальзывания оператора в сторону
- Компенсатор сиденья обладает хорошими амортизационными свойствами и снижает нагрузку на позвоночник во время езды, что особо ценно при передвижении по неровной дороге
- Тормозная система позволяет легко и быстро остановить мотоблок с адаптером. Достаточно легкого нажатия ноги на педаль для того, чтобы усилие передалось через тормозную тягу и тормозной трос на тормозные барабаны колес, расположенные с правой и левой стороны
- Подножка позволяет удобно расположить ноги во время езды на адаптере. Изогнутая задняя часть подножки фиксирует ступни во время остановки мотоблока, не давая им соскользнуть
- Пневматические колеса обеспечивают передвижение адаптера по дороге, а также торможение через тормозной механизм. Шины колес изготовлены из качественной резины и благодаря протекторному узору обеспечивают хорошее сцепление с дорожной поверхностью
- Кроме того, на адаптер устанавливается фаркоп. С помощью данной детали к изделию можно присоединить прицепить тележку для перевозки различных грузов. Фаркоп продается отдельно