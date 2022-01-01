Грунтозацеп Нева КО 320Х90Х25
Арт. О00000026442
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.
Преимущества
- Благодаря небольшому диаметру колеса размещаются под крыльями мотокультиватора МК100Р и устанавливаются на выходные валы редуктора
- Колеса «НЕВА» для окучивания КО для МК - 320х90х25 снижают вероятность пробуксовки культиватора при передвижении по грунту, увеличивая его тяговое усилия