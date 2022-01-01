Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Грунтозацеп Нева КО 320Х90Х25
2 300 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Нева КО 320Х90Х25
    Арт. О00000026442
    Грунтозацеп Нева КО 320Х90Х25

      Грунтозацеп Нева КО 320Х90Х25

      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026442

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      2 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.

        Преимущества

        • Благодаря небольшому диаметру колеса размещаются под крыльями мотокультиватора МК100Р и устанавливаются на выходные валы редуктора
        • Колеса «НЕВА» для окучивания КО для МК - 320х90х25 снижают вероятность пробуксовки культиватора при передвижении по грунту, увеличивая его тяговое усилия