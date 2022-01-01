Грунтозацеп Нева КО 320Х90Х25

Преимущества

Благодаря небольшому диаметру колеса размещаются под крыльями мотокультиватора МК100Р и устанавливаются на выходные валы редуктора

Колеса «НЕВА» для окучивания КО для МК - 320х90х25 снижают вероятность пробуксовки культиватора при передвижении по грунту, увеличивая его тяговое усилия

Используются для увеличения сцепления привода агрегата с грунтом при различных видах обработки почвы навесными орудиями.