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Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 540*90*30 с длинной втулкой
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Грунтозацепы
    Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 540*90*30 с длинной втулкой
    Арт. О00000016202
    Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 540*90*30 с длинной втулкой

      Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 540*90*30 с длинной втулкой

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000016202

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Купить грунтозацеп Нева КО 680х90х30 для окучивания грядок, значит позаботиться о своем участке впрок, ведь благодаря его мощи корни растения всегда будут получать достаточно питательных веществ, а плоды и корнеплоды — расти в несколько раз быстрее. Листерные колеса для окучивания отличаются наличием длинной втулки и уменьшенным расстоянием между крыльями, которые способствуют увеличению производительности мотоблока, и следовательно, более тщательной обработке почвы. Колеса для окучивания Нева значительно крупнее обычных, поэтому при установке увеличивают расстояние между мотоблоком и почвой, что предохраняет верхние части растений от возможного повреждения. Колеса монтируются на мотоблоки серий МультиАГРО, а также на привычные всем модели мотоблоков МБ23, МБ1 и МБ2.

        Преимущества

        • Длинные втулки
        • Высокие колеса
        • Малое расстояние между крыльями
        • Повышение мощности мотоблока
        • Уменьшение времени на обработку почв
        • Легкий вес колес
        • Долгий срок эксплуатации

        Комплектация

        • Колесо левое
        • Колесо правое
        • Руководство по эксплуатации