Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 540*90*30 с длинной втулкой

Преимущества

Длинные втулки

Высокие колеса

Малое расстояние между крыльями

Повышение мощности мотоблока

Уменьшение времени на обработку почв

Легкий вес колес

Долгий срок эксплуатации

Комплектация

Колесо левое

Колесо правое

Руководство по эксплуатации

Купить грунтозацеп Нева КО 680х90х30 для окучивания грядок, значит позаботиться о своем участке впрок, ведь благодаря его мощи корни растения всегда будут получать достаточно питательных веществ, а плоды и корнеплоды — расти в несколько раз быстрее. Листерные колеса для окучивания отличаются наличием длинной втулки и уменьшенным расстоянием между крыльями, которые способствуют увеличению производительности мотоблока, и следовательно, более тщательной обработке почвы. Колеса для окучивания Нева значительно крупнее обычных, поэтому при установке увеличивают расстояние между мотоблоком и почвой, что предохраняет верхние части растений от возможного повреждения. Колеса монтируются на мотоблоки серий МультиАГРО, а также на привычные всем модели мотоблоков МБ23, МБ1 и МБ2.