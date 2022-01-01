Грунтозацепы для окучивания Нева КО - 540*90*30 с длинной втулкой
Арт. О00000016202
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Купить грунтозацеп Нева КО 680х90х30 для окучивания грядок, значит позаботиться о своем участке впрок, ведь благодаря его мощи корни растения всегда будут получать достаточно питательных веществ, а плоды и корнеплоды — расти в несколько раз быстрее. Листерные колеса для окучивания отличаются наличием длинной втулки и уменьшенным расстоянием между крыльями, которые способствуют увеличению производительности мотоблока, и следовательно, более тщательной обработке почвы. Колеса для окучивания Нева значительно крупнее обычных, поэтому при установке увеличивают расстояние между мотоблоком и почвой, что предохраняет верхние части растений от возможного повреждения. Колеса монтируются на мотоблоки серий МультиАГРО, а также на привычные всем модели мотоблоков МБ23, МБ1 и МБ2.
Преимущества
- Длинные втулки
- Высокие колеса
- Малое расстояние между крыльями
- Повышение мощности мотоблока
- Уменьшение времени на обработку почв
- Легкий вес колес
- Долгий срок эксплуатации
Комплектация
- Колесо левое
- Колесо правое
- Руководство по эксплуатации