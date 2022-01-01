Грунтозацеп Нева КО 540Х90Х25

Преимущества

Особенность колес заключается в посадочном диаметре втулки, который составляет 25 мм

Диаметр колеса равен 540 мм

Еще одна особенность колес заключается в наличии длинных втулок, позволяющих их установить на культиватор «НЕВА» МК100Р. Дополнительная установка удлинителей в данном случае не требуется

Колеса «НЕВА» КО-540х90х25 предназначены для установки на мотокультиватор МК100Р при работе с окунчиком.