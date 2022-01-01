Грунтозацеп Нева КО 540Х90Х25
Арт. О00000026444
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|грунтозацепы
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Количество предметов, шт
|2
- Колеса «НЕВА» КО-540х90х25 предназначены для установки на мотокультиватор МК100Р при работе с окунчиком.
Преимущества
- Особенность колес заключается в посадочном диаметре втулки, который составляет 25 мм
- Диаметр колеса равен 540 мм
- Еще одна особенность колес заключается в наличии длинных втулок, позволяющих их установить на культиватор «НЕВА» МК100Р. Дополнительная установка удлинителей в данном случае не требуется