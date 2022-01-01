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Грунтозацеп Нева КО 540Х90Х25
4 750 ₽
Грунтозацепы
    Грунтозацеп Нева КО 540Х90Х25
    Арт. О00000026444
    Грунтозацеп Нева КО 540Х90Х25

      Грунтозацеп Нева КО 540Х90Х25

      4 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026444

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      4 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Колеса «НЕВА» КО-540х90х25 предназначены для установки на мотокультиватор МК100Р при работе с окунчиком.

        Преимущества

        • Особенность колес заключается в посадочном диаметре втулки, который составляет 25 мм
        • Диаметр колеса равен 540 мм
        • Еще одна особенность колес заключается в наличии длинных втулок, позволяющих их установить на культиватор «НЕВА» МК100Р. Дополнительная установка удлинителей в данном случае не требуется