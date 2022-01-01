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Грунтозацепы Нева КП 430х200х30 005.12.0100 (-01)
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Грунтозацепы
    Грунтозацепы Нева КП 430х200х30 005.12.0100 (-01)
    Арт. О00000021261
    Грунтозацепы Нева КП 430х200х30 005.12.0100 (-01)
    Грунтозацепы Нева КП 430х200х30 005.12.0100 (-01)
    Грунтозацепы Нева КП 430х200х30 005.12.0100 (-01)
    Грунтозацепы Нева КП 430х200х30 005.12.0100 (-01)

    Грунтозацепы Нева КП 430х200х30 005.12.0100 (-01)

    Найти аналог
    Нет в наличии
    Арт. О00000021261

    Характеристики

    Производитель
    		Нева
    Тип навесного оборудования
    		грунтозацепы
    Количество предметов, шт
    		2
    Ширина, мм
    		200
    Диаметр, мм
    		430
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Колеса для пахоты КП-430х200 используются для увеличения сцепления мототехники с почвой. В результате установки данных колес увеличивается тяговое усилие мотоблока и, как следствие, улучшается проходимость плуга сквозь толщу земли. При этом во время вспашки пользователь прикладывает меньше физических усилий.

      Преимущества

      • Прочный металл, удобная состыковка с агрегатом, качественные сварные швы, длительный ресурс
      • Конструкция грунтозацепов позволяет получить хорошее продольное и боковое сцепление колес с почвой и предотвращает налипание почвы на колеса при движении