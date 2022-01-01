Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100

Преимущества

Диаметр колеса равен 460 мм, ширина - 200 мм

Особая конструкция колеса предотвращает налипания на его поверхности земли во время движения мотоблока

Кроме того, грунтозацепы обеспечивает почве дополнительное разрыхление

Колеса «НЕВА» для пахоты КП - 460*200*30 устанавливаются на мотоблоки «НЕВА» МБ2, МБ23, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО во время проведения вспашки. Обеспечивают хорошее продольное и боковое сцепление с почвой, что существенно снижает возможность пробуксовки. В результате этого мотоблок легче едет по залежной или разрыхленной земле. Следовательно, и пользователь прикладывает меньше усилий для удержания мотоблока при движении по курсу. Конструкцию колеса составляют ступица, крестообразный диск, а также три узких кольца обода, скрепленных между собой двенадцатью грунтозацепами. Колеса Колеса «НЕВА» для пахоты КП - 460*200*30 устанавливаются на конце вала редуктора мотоблока вместо пневматических колес. При установке вершины углов грунтозацепов должны быть направлены в сторону движения. Для надежной фиксации колеса следует закрепить стопорами.