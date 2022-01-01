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Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100
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Грунтозацепы
    Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100
    Арт. О00000026441
    Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100
    Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100
      Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100
      Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100

      Грунтозацепы Нева КП 460х200х30 005.10.0100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026441

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		грунтозацепы
      Количество предметов, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Колеса «НЕВА» для пахоты КП - 460*200*30 устанавливаются на мотоблоки «НЕВА» МБ2, МБ23, МБ2 МультиАГРО, МБ23 МультиАГРО во время проведения вспашки. Обеспечивают хорошее продольное и боковое сцепление с почвой, что существенно снижает возможность пробуксовки. В результате этого мотоблок легче едет по залежной или разрыхленной земле. Следовательно, и пользователь прикладывает меньше усилий для удержания мотоблока при движении по курсу. Конструкцию колеса составляют ступица, крестообразный диск, а также три узких кольца обода, скрепленных между собой двенадцатью грунтозацепами. Колеса Колеса «НЕВА» для пахоты КП - 460*200*30 устанавливаются на конце вала редуктора мотоблока вместо пневматических колес. При установке вершины углов грунтозацепов должны быть направлены в сторону движения. Для надежной фиксации колеса следует закрепить стопорами.

        Преимущества

        • Диаметр колеса равен 460 мм, ширина - 200 мм
        • Особая конструкция колеса предотвращает налипания на его поверхности земли во время движения мотоблока
        • Кроме того, грунтозацепы обеспечивает почве дополнительное разрыхление