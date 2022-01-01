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Картофелесажатель Нева КСБ 005.05.0500
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Картофелесажалки
    Картофелесажатель Нева КСБ 005.05.0500
    Арт. О00000026446
    Картофелесажатель Нева КСБ 005.05.0500

      Картофелесажатель Нева КСБ 005.05.0500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000026446

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Колея, мм
      		530
      Объем, л
      		28
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Картофелесажатель "Нева" КСБ 005.05.0500.Однорядная навесная картофелесажалка КСБ предназначена для посадки клубней картофеля механизированным способом. Орудие устанавливается на мотоблоки «НЕВА». В комплект картофелесажалки входят сварной корпус с бункером, рама транспортера, дисковые окучники, скоба, устройство регулировки заглубления бороздодела и грунтозацепы. Агрегатирование орудия с мотоблоком производится посредством специальной скобы. Диаметр высаживаемых клубней 4-6 см. Шаг высадки клубней 27-31 см. Глубина высаживания клубней 0-14 см. Высота гребня 0-15 см. Ширина колеи 47-53 см. Диаметр приводного колеса по шипам 34 см. Диаметр приводного колеса по обручу 30 см. Объем бункера 28 л. Перед использованием картофелесажалки рекомендуется взрыхлить почву на достаточную глубину. В целях безопасности запрещается применение орудия на целинных, залежных, каменистых почвах, а также вблизи деревьев и кустарников.

        Преимущества

        • Функциональность
        • Надежность