Мотоблок НЕВА МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с - представляет собой небольшую по размеру облегченную модель, выделяющуюся высокими мощностными характеристиками, низким расходом топлива и незначительной нагрузкой на оператора. За счет улучшенного алюминиевого редуктора с шестеренчато-цепной передачей мотоблок «Нева» МБ Компакт продуктивно работает с любым навесным оборудованием. Упрощает процесс подключения и регулировки данного оборудования установленный на щитке изделия подъемный лючок. Легкость в управлении мотоблоку «Нева» МБ Компакт обеспечивает рычаг переключения передач, находящийся на руле изделия.



