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Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
5.0
1
59 990 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с
    Арт. О00000034803
    5.0
    1
    Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с

      Мотоблок Нева МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с

      59 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 067 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000034803
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		легкий
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      59 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 067 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок НЕВА МБ Компакт B&S CR950, 6.5 л.с - представляет собой небольшую по размеру облегченную модель, выделяющуюся высокими мощностными характеристиками, низким расходом топлива и незначительной нагрузкой на оператора. За счет улучшенного алюминиевого редуктора с шестеренчато-цепной передачей мотоблок «Нева» МБ Компакт продуктивно работает с любым навесным оборудованием. Упрощает процесс подключения и регулировки данного оборудования установленный на щитке изделия подъемный лючок. Легкость в управлении мотоблоку «Нева» МБ Компакт обеспечивает рычаг переключения передач, находящийся на руле изделия. 