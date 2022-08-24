Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО-B&S CR950
Арт. О00000029368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Мотоблок НЕВА МБ2 МультиАГРО-B&S CR950 - обработка почвы на большом (да даже и среднем) участке — это достаточно сложная задача, справиться с которой проще всего посредством надежной и проверенной машины. Такой машиной является мотоблок «НЕВА» МБ2. Этой модели доверяют уже несколько поколений пользователей. Первые мотоблоки МБ2 появились еще в 1990 году, затем со временем были модернизированы в соответствии с современными требованиями к агротехнике. Однако до сих пор отцы советуют детям именно этот мотоблок, ведь они проверили его надежность на собственном опыте. Мотоблок «НЕВА» МБ2-B&S (CR950) обрабатывает все типы почв. Зимой применяется для уборки мокрого, рыхлого и плотного лежалого снега. Также машина используется для кошения травы и перевозки грузов.
Преимущества
- Стабильный двигатель Briggs&Stratton CR950
- Редуктор в алюминиевом корпусе
- Дополнительный набор передач
- Разобщение левого колеса
- Механическое переключение передач
- Независимая регулировка рукояток руля
- Культивация на 4-8 фрезах