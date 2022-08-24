Преимущества

Стабильный двигатель Briggs&Stratton CR950

Редуктор в алюминиевом корпусе

Дополнительный набор передач

Разобщение левого колеса

Механическое переключение передач

Независимая регулировка рукояток руля

Культивация на 4-8 фрезах

Мотоблок НЕВА МБ2 МультиАГРО-B&S CR950 - обработка почвы на большом (да даже и среднем) участке — это достаточно сложная задача, справиться с которой проще всего посредством надежной и проверенной машины. Такой машиной является мотоблок «НЕВА» МБ2. Этой модели доверяют уже несколько поколений пользователей. Первые мотоблоки МБ2 появились еще в 1990 году, затем со временем были модернизированы в соответствии с современными требованиями к агротехнике. Однако до сих пор отцы советуют детям именно этот мотоблок, ведь они проверили его надежность на собственном опыте. Мотоблок «НЕВА» МБ2-B&S (CR950) обрабатывает все типы почв. Зимой применяется для уборки мокрого, рыхлого и плотного лежалого снега. Также машина используется для кошения травы и перевозки грузов.