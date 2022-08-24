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Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО-B&S CR950
5.0
1
76 900 ₽
Мотоблоки
    Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО-B&S CR950
    Арт. О00000029368
    5.0
    1
    Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО-B&S CR950

      Мотоблок Нева МБ2 МультиАГРО-B&S CR950

      76 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 281 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000029368
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      76 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 281 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотоблок НЕВА МБ2 МультиАГРО-B&S CR950 - обработка почвы на большом (да даже и среднем) участке — это достаточно сложная задача, справиться с которой проще всего посредством надежной и проверенной машины. Такой машиной является мотоблок «НЕВА» МБ2. Этой модели доверяют уже несколько поколений пользователей. Первые мотоблоки МБ2 появились еще в 1990 году, затем со временем были модернизированы в соответствии с современными требованиями к агротехнике. Однако до сих пор отцы советуют детям именно этот мотоблок, ведь они проверили его надежность на собственном опыте. Мотоблок «НЕВА» МБ2-B&S (CR950) обрабатывает все типы почв. Зимой применяется для уборки мокрого, рыхлого и плотного лежалого снега. Также машина используется для кошения травы и перевозки грузов.

        Преимущества

        • Стабильный двигатель Briggs&Stratton CR950
        • Редуктор в алюминиевом корпусе
        • Дополнительный набор передач
        • Разобщение левого колеса
        • Механическое переключение передач
        • Независимая регулировка рукояток руля
        • Культивация на 4-8 фрезах