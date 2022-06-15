Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
Арт. О00000039529
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.1
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Мощность, л.с
|5
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- Мотокультиватор Нева МК-100Р-B&S RS750 MBK0022327 предназначен для рыхления окультуренной почвы. Благодаря реверсу экономится время при вытаскивании машины из почвы. Наличие системы воздушного охлаждения обеспечивает стабильную работу даже в жаркую погоду. Алюминиевый корпус редуктора снижает общий вес конструкции и имеет долгий срок службы.
Преимущества
- Регулируемая ширина обработки помогает подстроиться под конкретную задачу
- Реверс помогает вытаскивать застрявший в земле агрегат
- Долгий срок службы обеспечивается алюминиевым редуктором
- Система воздушного охлаждения позволяет работать даже в жаркую погоду
- Мощный двигатель гарантирует качественную работу