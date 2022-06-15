Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс

Преимущества

Регулируемая ширина обработки помогает подстроиться под конкретную задачу

Реверс помогает вытаскивать застрявший в земле агрегат

Долгий срок службы обеспечивается алюминиевым редуктором

Система воздушного охлаждения позволяет работать даже в жаркую погоду

Мощный двигатель гарантирует качественную работу

Мотокультиватор Нева МК-100Р-B&S RS750 MBK0022327 предназначен для рыхления окультуренной почвы. Благодаря реверсу экономится время при вытаскивании машины из почвы. Наличие системы воздушного охлаждения обеспечивает стабильную работу даже в жаркую погоду. Алюминиевый корпус редуктора снижает общий вес конструкции и имеет долгий срок службы.