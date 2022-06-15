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Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
5.0
1
37 900 ₽
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс
    Арт. О00000039529
    5.0
    1
    Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс

      Мотокультиватор Нева МК100Р-ZS ZongShen GB210 , 6,5 л.с , реверс

      37 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000039529
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.1
      Мощность, л.с
      		5
      Все характеристики
      37 900 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 691 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокультиватор Нева МК-100Р-B&S RS750 MBK0022327 предназначен для рыхления окультуренной почвы. Благодаря реверсу экономится время при вытаскивании машины из почвы. Наличие системы воздушного охлаждения обеспечивает стабильную работу даже в жаркую погоду. Алюминиевый корпус редуктора снижает общий вес конструкции и имеет долгий срок службы.

        Преимущества

        • Регулируемая ширина обработки помогает подстроиться под конкретную задачу
        • Реверс помогает вытаскивать застрявший в земле агрегат
        • Долгий срок службы обеспечивается алюминиевым редуктором
        • Система воздушного охлаждения позволяет работать даже в жаркую погоду
        • Мощный двигатель гарантирует качественную работу