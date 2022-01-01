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Садовый трактор Нева МТ1-ZS GB420 005.МТ.0700-01
469 000 ₽
Садовые тракторы
    Садовый трактор Нева МТ1-ZS GB420 005.МТ.0700-01
    Арт. О00000041764
    Садовый трактор Нева МТ1-ZS GB420 005.МТ.0700-01

      Садовый трактор Нева МТ1-ZS GB420 005.МТ.0700-01

      469 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000041764

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Родина бренда
      		Россия
      Количество цилиндров
      		1
      Наличие фары
      		Да
      Система омывания деки
      		Нет
      Все характеристики
      469 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Самоходная бензиновая газонокосилка-садовый трактор "Нева" МТ1 предназначена для проведения широкого спектра хозяйственных работ на придомовых и парковых участках в течение года. В комплекте с декой, садовый трактор поможет создать идеальный газон на вашем участке, а с помощью дополнительного навесного оборудования можно убирать участок от снега и мусора, перевозить тяжелые грузы.

        Преимущества

        • Всесезонное применение
        • Редуктор в чугунном корпусе
        • Дифференциал повышенного трения
        • Легкое управление