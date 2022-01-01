Садовый трактор Нева МТ1-ZS GB420 005.МТ.0700-01
Арт. О00000041764
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Количество цилиндров
|1
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Наличие фары
|Да
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Система омывания деки
|Нет
- Самоходная бензиновая газонокосилка-садовый трактор "Нева" МТ1 предназначена для проведения широкого спектра хозяйственных работ на придомовых и парковых участках в течение года. В комплекте с декой, садовый трактор поможет создать идеальный газон на вашем участке, а с помощью дополнительного навесного оборудования можно убирать участок от снега и мусора, перевозить тяжелые грузы.
Преимущества
- Всесезонное применение
- Редуктор в чугунном корпусе
- Дифференциал повышенного трения
- Легкое управление