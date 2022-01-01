Садовый трактор Нева МТ1-ZS GB420 005.МТ.0700-01

Преимущества

Всесезонное применение

Редуктор в чугунном корпусе

Дифференциал повышенного трения

Легкое управление

Самоходная бензиновая газонокосилка-садовый трактор "Нева" МТ1 предназначена для проведения широкого спектра хозяйственных работ на придомовых и парковых участках в течение года. В комплекте с декой, садовый трактор поможет создать идеальный газон на вашем участке, а с помощью дополнительного навесного оборудования можно убирать участок от снега и мусора, перевозить тяжелые грузы.