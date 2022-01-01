Окучник Нева навесной однорядный ОН

Окучник навесной ОН применяется для однорядной обработки легких почв. Изделие является навесным оборудованием к мотоблокам «НЕВА» и мотокультиватору МК200. Для установки окучника на мототехнику понадобится сцепное устройство. Посредством сцепного устройства также производится настройка орудия под конкретные условия работы. Однорядный окучник ОН имеет регулируемые крылья, позволяющие менять ширину профиля борозды. Возможность сложения створок окучника облегчает его транспортировку и хранение.