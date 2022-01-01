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Окучник Нева навесной однорядный ОН
1 800 ₽
Окучники
    Окучник Нева навесной однорядный ОН
    Арт. О00000016195
    Окучник Нева навесной однорядный ОН
    Окучник Нева навесной однорядный ОН
      Окучник Нева навесной однорядный ОН
      Окучник Нева навесной однорядный ОН

      Окучник Нева навесной однорядный ОН

      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000016195

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Окучник навесной ОН применяется для однорядной обработки легких почв. Изделие является навесным оборудованием к мотоблокам «НЕВА» и мотокультиватору МК200. Для установки окучника на мототехнику понадобится сцепное устройство. Посредством сцепного устройства также производится настройка орудия под конкретные условия работы. Однорядный окучник ОН имеет регулируемые крылья, позволяющие менять ширину профиля борозды. Возможность сложения створок окучника облегчает его транспортировку и хранение. 