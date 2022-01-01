Преимущества

Окучник удобен и прост в эксплуатации

Работа с окучником не требует специальной подготовки, но следует иметь ввиду, что при работе с навесным орудием необходимы определенные навыки

Окучник створчатый однорядный НЕВА ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось - предназначен для однорядной обработки пропашных культур на легких почвах в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, теплицах (окучивает пропашные культуры и делает борозды). Используется в качестве навесного оборудования на мотоблоках «Нева»: МБ1; МБ2; МБ23; МБ Компакт и мотокультиваторе МК200 с помощью сцепного устройства «НЕВА» СУ 005.09.1600-03 или 005.09.1600-04. Сцепное устройство служит для крепления и регулирования параметров окучника.