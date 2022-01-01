Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось
Арт. О00000027970
Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось
Арт. О00000027970
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|окучник
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Количество предметов, шт
|1
- Окучник створчатый однорядный НЕВА ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось - предназначен для однорядной обработки пропашных культур на легких почвах в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, теплицах (окучивает пропашные культуры и делает борозды). Используется в качестве навесного оборудования на мотоблоках «Нева»: МБ1; МБ2; МБ23; МБ Компакт и мотокультиваторе МК200 с помощью сцепного устройства «НЕВА» СУ 005.09.1600-03 или 005.09.1600-04. Сцепное устройство служит для крепления и регулирования параметров окучника.
Преимущества
- Окучник удобен и прост в эксплуатации
- Работа с окучником не требует специальной подготовки, но следует иметь ввиду, что при работе с навесным орудием необходимы определенные навыки