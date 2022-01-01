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Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось
3 040 ₽
Окучники
    Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось
    Арт. О00000027970
    Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось
    Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось
      Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось
      Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось

      Окучник створчатый однорядный Нева ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось

      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000027970

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		окучник
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 040 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Окучник створчатый однорядный НЕВА ОС 005.03.0800-04 с увеличенной шириной захвата и креплением на ось - предназначен для однорядной обработки пропашных культур на легких почвах в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, теплицах (окучивает пропашные культуры и делает борозды). Используется в качестве навесного оборудования на мотоблоках «Нева»: МБ1; МБ2; МБ23; МБ Компакт и мотокультиваторе МК200 с помощью сцепного устройства «НЕВА» СУ 005.09.1600-03 или 005.09.1600-04. Сцепное устройство служит для крепления и регулирования параметров окучника.

        Преимущества

        • Окучник удобен и прост в эксплуатации
        • Работа с окучником не требует специальной подготовки, но следует иметь ввиду, что при работе с навесным орудием необходимы определенные навыки