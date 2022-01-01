Сцепка для мотоблока Нева 005,09,1600-03
Арт. О00000025824
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|сцепка
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Количество предметов, шт
|1
- Сцепное устройство «НЕВА» СУ с рукояткой и осью (005.09.1600-03) представляет собой приспособление для агрегатирования с мотоблоками «НЕВА». Составными элементами сцепного устройства являются скоба, основание и болт М14. Основание представляет собой сварную конструкцию, в которую устанавливается болт, закрепленный двумя шайбами со шплинтом. Агрегатирование производится посредством установки скобы на узел крепления мототехники и ее фиксирования с помощью двух шкворней, входящих в комплект мотоблока.
Преимущества
- Надежность
- Прочность