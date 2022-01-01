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Сцепка для мотоблока Нева 005,09,1600-03
1 700 ₽
Сцепки
    Сцепка для мотоблока Нева 005,09,1600-03
    Арт. О00000025824
    Сцепка для мотоблока Нева 005,09,1600-03

      Сцепка для мотоблока Нева 005,09,1600-03

      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000025824

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		сцепка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сцепное устройство «НЕВА» СУ с рукояткой и осью (005.09.1600-03) представляет собой приспособление для агрегатирования с мотоблоками «НЕВА». Составными элементами сцепного устройства являются скоба, основание и болт М14. Основание представляет собой сварную конструкцию, в которую устанавливается болт, закрепленный двумя шайбами со шплинтом. Агрегатирование производится посредством установки скобы на узел крепления мототехники и ее фиксирования с помощью двух шкворней, входящих в комплект мотоблока.

        Преимущества

        • Надежность
        • Прочность