Сцепка для мотоблока Нева 005,09,1600-03

Преимущества

Надежность

Прочность

Сцепное устройство «НЕВА» СУ с рукояткой и осью (005.09.1600-03) представляет собой приспособление для агрегатирования с мотоблоками «НЕВА». Составными элементами сцепного устройства являются скоба, основание и болт М14. Основание представляет собой сварную конструкцию, в которую устанавливается болт, закрепленный двумя шайбами со шплинтом. Агрегатирование производится посредством установки скобы на узел крепления мототехники и ее фиксирования с помощью двух шкворней, входящих в комплект мотоблока.