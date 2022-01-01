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Сцепное устройство "Нева" СУ с рукояткой и внешней осью, НЕВА, 005.09.1600-04 (аналог сцепки H)
1 950 ₽
Сцепки
    Сцепное устройство "Нева" СУ с рукояткой и внешней осью, НЕВА, 005.09.1600-04 (аналог сцепки H)
    Арт. О00000039680
    Сцепное устройство "Нева" СУ с рукояткой и внешней осью, НЕВА, 005.09.1600-04 (аналог сцепки H)

      Сцепное устройство "Нева" СУ с рукояткой и внешней осью, НЕВА, 005.09.1600-04 (аналог сцепки H)

      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000039680

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		287,5х122х138
      Все характеристики
      1 950 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сцепное устройство «НЕВА» СУ с рукояткой и осью (005.09.1600-03) представляет собой приспособление для агрегатирования с мотоблоками «НЕВА» следующих видов навесного оборудования: окучник «НЕВА» дисковый однорядный ОД (005.03.1000) окучник «НЕВА» дисковый однорядный ОД с креплением на ось (005.03.1000-01) окучник «НЕВА» дисковый оборотный с бороздоделом ОДБ (005.04.0600) окучник «НЕВА» однорядный ОС с увеличенной шириной захвата и креплением на ось (005.03.0800-04) Составными элементами сцепного устройства являются скоба, основание и болт М14. Основание представляет собой сварную конструкцию, в которую устанавливается болт, закрепленный двумя шайбами со шплинтом. Агрегатирование производится посредством установки скобы на узел крепления мототехники и ее фиксирования с помощью двух шкворней, входящих в комплект мотоблока. Для того, чтобы изменить угол разворота плуга достаточно переставить шкворни в пазах пластины основания изделия. 

        Преимущества 

        • Позволяет настроить навесное оборудование в двух плоскостях
        • Глубина обработки почвы регулируется вращением болта М14
        • Качественные сварные швы