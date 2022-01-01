Сцепное устройство "Нева" СУ с рукояткой и внешней осью, НЕВА, 005.09.1600-04 (аналог сцепки H)

Преимущества

Позволяет настроить навесное оборудование в двух плоскостях

Глубина обработки почвы регулируется вращением болта М14



Качественные сварные швы



Сцепное устройство «НЕВА» СУ с рукояткой и осью (005.09.1600-03) представляет собой приспособление для агрегатирования с мотоблоками «НЕВА» следующих видов навесного оборудования: окучник «НЕВА» дисковый однорядный ОД (005.03.1000) окучник «НЕВА» дисковый однорядный ОД с креплением на ось (005.03.1000-01) окучник «НЕВА» дисковый оборотный с бороздоделом ОДБ (005.04.0600) окучник «НЕВА» однорядный ОС с увеличенной шириной захвата и креплением на ось (005.03.0800-04) Составными элементами сцепного устройства являются скоба, основание и болт М14. Основание представляет собой сварную конструкцию, в которую устанавливается болт, закрепленный двумя шайбами со шплинтом. Агрегатирование производится посредством установки скобы на узел крепления мототехники и ее фиксирования с помощью двух шкворней, входящих в комплект мотоблока. Для того, чтобы изменить угол разворота плуга достаточно переставить шкворни в пазах пластины основания изделия.