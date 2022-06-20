Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т
Арт. О00000029921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип навесного оборудования
|тележка
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Количество предметов, шт
|1
- Прицепная тележка «НЕВА» ТПМ-Т предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах. Преимущество изделия заключается в надежной тормозной системе, быстро реагирующей на нажатие педали и останавливающей технику. Тормозной путь телеги ТПМ-Т составляет 2 метра. Также агрегат оснащен эргономичным сиденьем. Профиль сидения разработан так, что боковины надежно удерживают пользователя в поворотах и при езде по ухабам. Сиденье установлено на листовой пружине, которая смягчает неровности дороги. Прицеп агрегатируется со всеми мотоблоками НЕВА
Преимущества
- Долгий срок службы
- Износостойкость