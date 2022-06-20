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Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т
5.0
1
29 990 ₽
Тележки для мотоблоков
    Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т
    Арт. О00000029921
    5.0
    1
    Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т
    Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т
      Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т
      Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т

      Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т

      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029921
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Нева
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		тележка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      29 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прицепная тележка «НЕВА» ТПМ-Т предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах. Преимущество изделия заключается в надежной тормозной системе, быстро реагирующей на нажатие педали и останавливающей технику. Тормозной путь телеги ТПМ-Т составляет 2 метра. Также агрегат оснащен эргономичным сиденьем. Профиль сидения разработан так, что боковины надежно удерживают пользователя в поворотах и при езде по ухабам. Сиденье установлено на листовой пружине, которая смягчает неровности дороги. Прицеп агрегатируется со всеми мотоблоками НЕВА

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Износостойкость