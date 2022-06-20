Тележка прицепная НЕВА ТПМ-Т

Преимущества

Долгий срок службы

Износостойкость

Прицепная тележка «НЕВА» ТПМ-Т предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных хозяйствах. Преимущество изделия заключается в надежной тормозной системе, быстро реагирующей на нажатие педали и останавливающей технику. Тормозной путь телеги ТПМ-Т составляет 2 метра. Также агрегат оснащен эргономичным сиденьем. Профиль сидения разработан так, что боковины надежно удерживают пользователя в поворотах и при езде по ухабам. Сиденье установлено на листовой пружине, которая смягчает неровности дороги. Прицеп агрегатируется со всеми мотоблоками НЕВА