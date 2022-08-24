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Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
5.0
1
176 540 ₽
Мотоблоки
  • Персональная скидка
Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
Арт. О00000027433
5.0
1
Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.
  • Персональная скидка

Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.

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176 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Арт. О00000027433
5.0
1

Характеристики

Производитель
Motor Sich
Страна производства
Беларусь
Родина бренда
Беларусь
Класс
тяжёлый
Тип двигателя
бензиновый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
176 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках.

    Преимущества

    • Регулируемая ширина колеи (500, 600, 700, 800) ±10
    • Большой дорожный просвет
    • Большое число передач
    • Фланцевое крепление двигателя к коробке передач с непосредственным приводом
    • Имеется вал отбора мощности