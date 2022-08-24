Мотоблок Мотор (New) Сич МБ-13Н, двигатель Honda GX-390, 13 л.с.

Преимущества

Регулируемая ширина колеи (500, 600, 700, 800) ±10

Большой дорожный просвет

Большое число передач

Фланцевое крепление двигателя к коробке передач с непосредственным приводом

Имеется вал отбора мощности

Мотоблок предназначен для механизации работ по обработке почвы и других сельскохозяйственных работ на личных приусадебных, садовых и огородных участках.