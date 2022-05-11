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Ниппель Роар СВ000001663 (6.3 мм)
5.0
3
150 ₽
Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
    Ниппель Роар СВ000001663 (6.3 мм)
    Арт. 70613
    5.0
    3
    Ниппель Роар СВ000001663 (6.3 мм)

      Ниппель Роар СВ000001663 (6.3 мм)

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70613
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Роар
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М12
      Диаметр, мм
      		6
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ниппель Роар СВ000001663 - служит для присоединения газосварочного рукава внутренним диаметром 6.3 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту. Ниппель соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.

        Преимущества

        • Выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
        • Прочный
        • Надежный