Ниппель Роар СВ000001663 (6.3 мм)
Арт. 70613
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Резьба
|М12
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Диаметр, мм
|6
Ниппель Роар СВ000001663 - служит для присоединения газосварочного рукава внутренним диаметром 6.3 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту. Ниппель соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.
Преимущества
- Выполнен из латуни и соответствует всем стандартам газосварочного оборудования
- Прочный
- Надежный