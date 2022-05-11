Ниппель Роар СВ000001663 (6.3 мм)

Ниппель Роар СВ000001663 - служит для присоединения газосварочного рукава внутренним диаметром 6.3 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту. Ниппель соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения. Переходник подходит для рукавов любых производителей соответствующего диаметра.

Преимущества