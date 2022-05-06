Ниппель Корд СВ000001298 (9 мм)

Ниппель Корд СВ000001298 cлужит для присоединения газосварочного рукава внутренним диаметром 9.0 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту со входом под накидную гайку М16. Ниппель соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения.

Преимущества