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Ниппель Корд СВ000001298 (9 мм)
5.0
2
195 ₽
Ниппели для ацетиленовых горелок и резаков
    Ниппель Корд СВ000001298 (9 мм)
    Арт. 70614
    5.0
    2
    Ниппель Корд СВ000001298 (9 мм)

      Ниппель Корд СВ000001298 (9 мм)

      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. 70614
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Корд
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Резьба
      		М16x1.5
      Диаметр, мм
      		9
      Все характеристики
      195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Ниппель Корд СВ000001298 cлужит для присоединения газосварочного рукава внутренним диаметром 9.0 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту со входом под накидную гайку М16. Ниппель соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения.

        Преимущества

        • Изготовлен из высокотехнологичного материала
        • Прочный
        • Надежный