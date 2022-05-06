Ниппель Корд СВ000001298 (9 мм)
Арт. 70614
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Резьба
|М16x1.5
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Диаметр, мм
|9
Ниппель Корд СВ000001298 cлужит для присоединения газосварочного рукава внутренним диаметром 9.0 мм к газовому редуктору, регулятору расхода газа или газопламенному инструменту со входом под накидную гайку М16. Ниппель соединительная трубка, предназначенная для временного или постоянного герметичного соединения.
Преимущества
- Изготовлен из высокотехнологичного материала
- Прочный
- Надежный