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Ниппель Altstream 003060204, 1/2"x1", 50 шт.
5.0
2
150 ₽
Фитинги
    Ниппель Altstream 003060204, 1/2"x1", 50 шт.
    Арт. X169254621524
    5.0
    2
    Ниппель Altstream 003060204, 1/2"x1", 50 шт.

      Ниппель Altstream 003060204, 1/2"x1", 50 шт.

      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169254621524
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Altstream
      Тип фитинга
      		ниппель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Материал
      		латунь
      Подходит для горячей воды
      		Нет
      Все характеристики
      150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов.  Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами. Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок. Особенности:
        • латунь марки CW617N по EN12165, что соответствует марке ЛС59-1 по ГОСТ 15527-2004