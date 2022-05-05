Ниппель Altstream перех. 1 1/4"х1/2"

Преимущества

Резьбовые фитинги Altstream изготовлены из латуни и обладают высокими антикоррозионными свойствами

Изготовление фитингов производится методом горячей штамповки из прутковых заготовок

Резьбовые латунные фитинги Altstream предназначены для соединения труб при монтаже систем водоснабжения, отопления, кондиционирования воздуха и технологических трубопроводов.