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Ниппель Valtec переходной 1"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0604
199 ₽
Бочонки латунные
    Ниппель Valtec переходной 1"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0604
    Арт. X1691385636
    Ниппель Valtec переходной 1"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0604

      Ниппель Valtec переходной 1"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0604

      199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X1691385636

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Тип фитинга
      		ниппель
      Тип соединения
      		резьбовое
      Все характеристики
      199 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Переходной ниппель 1х1/2 нар.-нар. Valtec VTr.580.N.0604 - специализированный металлический фитинг с двусторонней конструкцией, где на каждом выходе расположена наружная резьба. Изделие обеспечивает переход с одного размера на другой для возможности соединения межу собой различных элементов трубопроводных систем.

        Преимущества

        • Материал корпуса Valtec VTr.580.N.0604 - латунь CW614N (евростандарт EN12165)
        • Изделие выполнено горячим штампованием
        • Гальванопокрытие корпуса из никеля
        • Насечки на резьбе способствуют улучшенному удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)
        • Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения
        • Максимальная температура рабочей среды: 250 °С
        • Может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т. п.)
        • Резьба - наружная ( цилиндрическая трубная, ГОСТ 6357, ISO 228, EN10226)
        • Допускается соединение с наружной конической трубной резьбой по ГОСТ 6211 (ISO R7)
        • Соответствие изделия требованиям безопасности