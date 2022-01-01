Ниппель Valtec переходной 1"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0604

Преимущества

Материал корпуса Valtec VTr.580.N.0604 - латунь CW614N (евростандарт EN12165)

Изделие выполнено горячим штампованием

Гальванопокрытие корпуса из никеля

Насечки на резьбе способствуют улучшенному удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)

Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения

Максимальная температура рабочей среды: 250 °С

Может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т. п.)

Резьба - наружная ( цилиндрическая трубная, ГОСТ 6357, ISO 228, EN10226)

Допускается соединение с наружной конической трубной резьбой по ГОСТ 6211 (ISO R7)

Соответствие изделия требованиям безопасности

Переходной ниппель 1х1/2 нар.-нар. Valtec VTr.580.N.0604 - специализированный металлический фитинг с двусторонней конструкцией, где на каждом выходе расположена наружная резьба. Изделие обеспечивает переход с одного размера на другой для возможности соединения межу собой различных элементов трубопроводных систем.