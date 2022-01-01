Ниппель Valtec переходной 1"х 1/2" НР-НР VTr.580.N.0604
Арт. X1691385636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Тип фитинга
|ниппель
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Тип соединения
|резьбовое
- Переходной ниппель 1х1/2 нар.-нар. Valtec VTr.580.N.0604 - специализированный металлический фитинг с двусторонней конструкцией, где на каждом выходе расположена наружная резьба. Изделие обеспечивает переход с одного размера на другой для возможности соединения межу собой различных элементов трубопроводных систем.
Преимущества
- Материал корпуса Valtec VTr.580.N.0604 - латунь CW614N (евростандарт EN12165)
- Изделие выполнено горячим штампованием
- Гальванопокрытие корпуса из никеля
- Насечки на резьбе способствуют улучшенному удержанию герметизирующего материала (например, сантехнического льна)
- Наличие шестигранного (под гаечный ключ) участка корпуса облегчает монтаж соединения
- Максимальная температура рабочей среды: 250 °С
- Может применяться на трубопроводах, выполненных из любого материала (сталь, медь, латунь, пластик, металлополимер, полипропилен и т. п.)
- Резьба - наружная ( цилиндрическая трубная, ГОСТ 6357, ISO 228, EN10226)
- Допускается соединение с наружной конической трубной резьбой по ГОСТ 6211 (ISO R7)
- Соответствие изделия требованиям безопасности