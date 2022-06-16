Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)

Преимущества

Малый вес - 0.068 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой на воздухе нержавеющей хирургической стали, используемой при изготовлении инструмента

В конструкции рукоятки предусмотрено специальное углубление для большого пальца и крючок на палец для лучшей передачи усилия

Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE и соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)

Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В

Высокая надежность за счет применения мягких компонентов

Длина ножа составляет всего 155 мм

Прозрачный защитный чехол для лезвия делает хранение и транспортировку инструмента более безопасными

Нож для снятия изоляции KNIPEX KN-9855 предназначен для работы с электрическими проводами и кабелями. Фиксированное серповидное лезвие ножа имеет специальный опорный башмак на вершине, что исключает повреждение оболочки проводника. Малый вес - 0.068 кг и удобная противоскользящая рукоятка снижают энергозатраты оператора при работе. Длина стержня составляет 38 мм.