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Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)
Арт. X1697564
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Вес, кг
|0.6
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Для коаксиальных кабелей
|Нет
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- Нож для снятия изоляции KNIPEX KN-9855 предназначен для работы с электрическими проводами и кабелями. Фиксированное серповидное лезвие ножа имеет специальный опорный башмак на вершине, что исключает повреждение оболочки проводника. Малый вес - 0.068 кг и удобная противоскользящая рукоятка снижают энергозатраты оператора при работе. Длина стержня составляет 38 мм.
Преимущества
- Малый вес - 0.068 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой на воздухе нержавеющей хирургической стали, используемой при изготовлении инструмента
- В конструкции рукоятки предусмотрено специальное углубление для большого пальца и крючок на палец для лучшей передачи усилия
- Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE и соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
- Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В
- Высокая надежность за счет применения мягких компонентов
- Длина ножа составляет всего 155 мм
- Прозрачный защитный чехол для лезвия делает хранение и транспортировку инструмента более безопасными