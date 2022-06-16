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Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)
5.0
2
4 840 ₽
Инструменты для работы с изоляцией
  • Персональная скидка
Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)
Арт. X1697564
5.0
2
Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)
Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)
  • Персональная скидка
Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)
Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)

Нож для снятия изоляции Knipex KN-9855 (до 1000 В)

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4 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. X1697564
5.0
2

Характеристики

Производитель
Knipex
Страна производства
Германия
Родина бренда
Германия
Вес, кг
0.6
Для коаксиальных кабелей
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 840 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Нож для снятия изоляции KNIPEX KN-9855 предназначен для работы с электрическими проводами и кабелями. Фиксированное серповидное лезвие ножа имеет специальный опорный башмак на вершине, что исключает повреждение оболочки проводника. Малый вес - 0.068 кг и удобная противоскользящая рукоятка снижают энергозатраты оператора при работе. Длина стержня составляет 38 мм.

    Преимущества

    • Малый вес - 0.068 кг снижает энергоемкость работы
    • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой на воздухе нержавеющей хирургической стали, используемой при изготовлении инструмента
    • В конструкции рукоятки предусмотрено специальное углубление для большого пальца и крючок на палец для лучшей передачи усилия
    • Данный инструмент испытан на соответствие нормам VDE и соответствует Закону о безопасности техники и продукции (GPSG)
    • Возможно использование инструмента для электротехнических работ с переменными токами напряжением до 1000 В и с постоянными токами напряжением до 1500 В
    • Высокая надежность за счет применения мягких компонентов
    • Длина ножа составляет всего 155 мм
    • Прозрачный защитный чехол для лезвия делает хранение и транспортировку инструмента более безопасными