Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ

Преимущества

Система сигнализации разгоризонтирования

Для быстрой установки на любых поверхностях прибор оснащен пузырьковым уровнем и регулируемой треногой

Предварительная настройка пузырьковым уровнем

Модель питается от литий-ионного аккумулятора 3.7 В или от трех батарей АА

Зеленый лазерный луч обеспечивает отлчную видимость

Кейс предусмотрен для удобства при хранении и транспортировки прибора

Нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ может использоваться при ремонтно-отделочных работах внутри и снаружи помещений. Он создает одну горизонтальную и две перпендикулярные вертикальные плоскости, а также отвес вниз (надир). Модель поддерживает функцию самовыравнивания в определенном диапазоне - при превышении этого диапазона воспроизводится звуковой сигнал. Для установки на штатив предусмотрен разъем с резьбой 5/8".