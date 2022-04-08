Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ
Арт. X3030590
Характеристики
|
Производитель
|
Поверка
|Нет
|
Внесен в госреестр
|Нет
|
Тип выравнивания
|автоматическое
|
Направление лучей
|горизонталь, вертикаль, крест
|
Типоразмер
|AA
|
Резьба под штатив, дюйм
|5/8
- Нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ может использоваться при ремонтно-отделочных работах внутри и снаружи помещений. Он создает одну горизонтальную и две перпендикулярные вертикальные плоскости, а также отвес вниз (надир). Модель поддерживает функцию самовыравнивания в определенном диапазоне - при превышении этого диапазона воспроизводится звуковой сигнал. Для установки на штатив предусмотрен разъем с резьбой 5/8".
Преимущества
- Система сигнализации разгоризонтирования
- Для быстрой установки на любых поверхностях прибор оснащен пузырьковым уровнем и регулируемой треногой
- Предварительная настройка пузырьковым уровнем
- Модель питается от литий-ионного аккумулятора 3.7 В или от трех батарей АА
- Зеленый лазерный луч обеспечивает отлчную видимость
- Кейс предусмотрен для удобства при хранении и транспортировки прибора