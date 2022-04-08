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Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ
5.0
1
6 407 ₽
6 890 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ
    Арт. X3030590
    5.0
    1
    Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ
    Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ
    Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ
    Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ

    Лазерный нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ

    • -483 ₽
    6 407 ₽
    6 890 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 6 890 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 190 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. X3030590
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Elitech
    Поверка
    		Нет
    Внесен в госреестр
    		Нет
    Тип выравнивания
    		автоматическое
    Направление лучей
    		горизонталь, вертикаль, крест
    Типоразмер
    		AA
    Резьба под штатив, дюйм
    		5/8
    Все характеристики
    • -483 ₽
    6 407 ₽
    6 890 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 6 890 ₽
    12 месяцев гарантии
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать 21 ноября или позже
      из 633 пунктов выдачи, 190 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
    • Нивелир Elitech ЛН 5/2В-ЗЕЛ может использоваться при ремонтно-отделочных работах внутри и снаружи помещений. Он создает одну горизонтальную и две перпендикулярные вертикальные плоскости, а также отвес вниз (надир). Модель поддерживает функцию самовыравнивания в определенном диапазоне - при превышении этого диапазона воспроизводится звуковой сигнал. Для установки на штатив предусмотрен разъем с резьбой 5/8".

      Преимущества

      • Система сигнализации разгоризонтирования
      • Для быстрой установки на любых поверхностях прибор оснащен пузырьковым уровнем и регулируемой треногой
      • Предварительная настройка пузырьковым уровнем
      • Модель питается от литий-ионного аккумулятора 3.7 В или от трех батарей АА
      • Зеленый лазерный луч обеспечивает отлчную видимость
      • Кейс предусмотрен для удобства при хранении и транспортировки прибора