Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Нивелир лазерный BOSCH GLL 3-80, BM1, L-BOXX 0.601.063.309
5.0
1
Найти аналог
Лазерные уровни (нивелиры)
    Нивелир лазерный BOSCH GLL 3-80, BM1, L-BOXX 0.601.063.309
    Арт. X30308147
    5.0
    1
    Нивелир лазерный BOSCH GLL 3-80, BM1, L-BOXX 0.601.063.309

      Нивелир лазерный BOSCH GLL 3-80, BM1, L-BOXX 0.601.063.309

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X30308147
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Габариты, мм
      		159x75x141
      Степень защиты
      		IP 54
      Относительная влажность, %
      		90
      Макс. рабочая температура, °С
      		40
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P - самонивелирующийся высокоточный прибор. Он проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Он имеет диапазон работы до 40 метров, с приемником до 80 метров. Угол самовыравнивания ±4 градусов. 

        Особенности и Преимущества:

        • Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.
        • Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P обеспечивает комфортную эксплуатацию инструмента.
        • Индикатор заряда батарей сигнализирует о необходимости подзаряда.
        • Хорошо видимый лазерный луч.
        • Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.
        • Компактные габариты и малый вес - для удобства работы с нивелиром.
        • Высокая точность измерения.
        • Самовыравнивающийся маятник внутри.
        • Независимость от наличия электросети на объекте.

        Комплектация:

        • 4 батареи 1,5 В LR6 (AA).
        • Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент.
        • Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности.
        • Лазерный отражатель.
        • Универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A01).
        • Чехол.
        • Кейс L-BOXX 136 (2 608 438 692).