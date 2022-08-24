Нивелир лазерный BOSCH GLL 3-80, BM1, L-BOXX 0.601.063.309

Особенности и Преимущества:

Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.

Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P обеспечивает комфортную эксплуатацию инструмента.

Индикатор заряда батарей сигнализирует о необходимости подзаряда.

Хорошо видимый лазерный луч.

Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.

Компактные габариты и малый вес - для удобства работы с нивелиром.

Высокая точность измерения.

Самовыравнивающийся маятник внутри.

Независимость от наличия электросети на объекте.

Комплектация:

4 батареи 1,5 В LR6 (AA).

Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент.

Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности.

Лазерный отражатель.

Универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A01).

Чехол.

Кейс L-BOXX 136 (2 608 438 692).

Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P - самонивелирующийся высокоточный прибор. Он проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Он имеет диапазон работы до 40 метров, с приемником до 80 метров. Угол самовыравнивания ±4 градусов.