Нивелир лазерный BOSCH GLL 3-80, BM1, L-BOXX 0.601.063.309
Арт. X30308147
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|159x75x141
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Степень защиты
|IP 54
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Относительная влажность, %
|90
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Макс. рабочая температура, °С
|40
- Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 3-80 P - самонивелирующийся высокоточный прибор. Он проецирует одну горизонтальную и две вертикальные линии. Продолжительность работы инструмента составляет 18 часов в 1-лучевом режиме. Он имеет диапазон работы до 40 метров, с приемником до 80 метров. Угол самовыравнивания ±4 градусов.
Особенности и Преимущества:
- Одновременное построение вертикальных и горизонтальных линий.
- Нескользящее покрытие корпуса лазерного нивелира Bosch GLL 3-80 P обеспечивает комфортную эксплуатацию инструмента.
- Индикатор заряда батарей сигнализирует о необходимости подзаряда.
- Хорошо видимый лазерный луч.
- Быстрое нивелирование в диапазоне 360°.
- Компактные габариты и малый вес - для удобства работы с нивелиром.
- Высокая точность измерения.
- Самовыравнивающийся маятник внутри.
- Независимость от наличия электросети на объекте.
Комплектация:
- 4 батареи 1,5 В LR6 (AA).
- Вкладыш для кейса L-BOXX под инструмент.
- Вкладыш для кейса L-BOXX под принадлежности.
- Лазерный отражатель.
- Универсальный держатель BM 1 Professional (0 601 015 A01).
- Чехол.
- Кейс L-BOXX 136 (2 608 438 692).