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Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
5.0
4
10 220 ₽
10 250 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
    Арт. X30308205
    5.0
    4
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
    Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0
      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0

      Лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0

      • -30 ₽
      10 220 ₽
      10 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30308205
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		97x65x120
      Степень защиты
      		IP 54
      Все характеристики
      • -30 ₽
      10 220 ₽
      10 250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0 предназначен для строительных и ремонтных работ. Он имеет три рабочих режима, в которых излучается до трех лазерных линий - лазерный крест спереди и вертикальная линия под углом 90° (режим перекрестных линий), а также раздельные горизонтальная и вертикальная линии в двух остальных режимах. Прибор имеет компактную и надежную конструкцию, обеспечивающую большую мобильность и долгий срок службы. Класс защиты корпуса от проникновения влаги и пыли составляет IP54.

        Преимущества

        • Легкость использования при самых различных применениях
        • Кнопка включения/выключения со встроенным переключением между 3 режимами
        • Возможность отключения автоматического нивелирования
        • Резьба 1/4" для установки прибора на штатив
        • Сумка - для удобства при хранении и транспортировке линейного лазерного нивелира Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0