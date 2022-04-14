Преимущества

Легкость использования при самых различных применениях

Кнопка включения/выключения со встроенным переключением между 3 режимами

Возможность отключения автоматического нивелирования

Резьба 1/4" для установки прибора на штатив

Сумка - для удобства при хранении и транспортировке линейного лазерного нивелира Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0

Линейный лазерный нивелир Bosch GLL 3-X 0.601.063.CJ0 предназначен для строительных и ремонтных работ. Он имеет три рабочих режима, в которых излучается до трех лазерных линий - лазерный крест спереди и вертикальная линия под углом 90° (режим перекрестных линий), а также раздельные горизонтальная и вертикальная линии в двух остальных режимах. Прибор имеет компактную и надежную конструкцию, обеспечивающую большую мобильность и долгий срок службы. Класс защиты корпуса от проникновения влаги и пыли составляет IP54.