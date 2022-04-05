Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
4.6
11
4 770 ₽
6 090 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
    Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
    Арт. X30308204
    4.6
    11
    Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
    Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
    Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
      Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
      Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
      Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521

      Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521

      • -1 320 ₽
      4 770 ₽
      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X30308204
      4.6
      11

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		65x65x65
      Относительная влажность, %
      		90
      Все характеристики
      • -1 320 ₽
      4 770 ₽
      6 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель Altstream 003140101 (1/2", 10 мм)
      65 ₽
      4.7
      Удлинитель Altstream 003140101 (1/2", 10 мм)
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Пальчиковые батарейки Energizer ENR MAX E91 АА (4 шт.)
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
      1 820 ₽
      5.0
      Строительный уровень Kapro 987XL-41-60, 60 см
      Удлинитель Altstream 003140102 (1/2", 15 мм)
      70 ₽
      5.0
      Удлинитель Altstream 003140102 (1/2", 15 мм)
      Стремянка Алюмет АМ704
      3 416 ₽
      5.0
      Стремянка Алюмет АМ704
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      8 030 ₽
      5.0
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Bosch GSR 120-Li 0.601.9G8.020 (тип аккумулятора Li-ion, работа от 12 в)
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      190 ₽
      5.0
      Мизинчиковые батарейки Energizer ENR MAX E92 ААА (4 шт.)
      Штатив Condtrol H65 2-17-555
      990 ₽
      5.0
      Штатив Condtrol H65 2-17-555
      Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503206
      770 ₽
      5.0
      Строительный уровень упрочненный Toolberg 2503206
      Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
      1 660 ₽
      4.5
      Штатив для лазерного уровня Matrix 35089
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      13 602 ₽
      14 750 ₽
      4.8
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт DeWalt DCD771D2
      • -1 148 ₽
      Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
      Нет в наличии
      Унитаз CERSANIT COLOUR CLEAN ON 011
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521 строит перекрестные лучи. С его помощью можно быстро и точно выровнять картины, бордюры, обои, плитку. Автоматическое нивелирование обеспечивает точность в работе. Благодаря встроенной функции наклона, можно проецировать линии под углом. Устройство поставляется в металлической коробке, в которой его удобно хранить и транспортировать. Прибор может использоваться только в закрытых помещениях.

        Преимущества

        • Небольшой и компактный
        • Время автоматического нивелирования: ≤ 6 с
        • Точный диапазон автоматического нивелирования ± 4 °
        • Малый вес (всего 250 г)
        • Продолжительность работы около 5 часов
        • Точность измерений
        • Привлекательный дизайн
        • Металлическая коробка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Bosch Quigo 0.603.663.521