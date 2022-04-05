Преимущества

Небольшой и компактный

Время автоматического нивелирования: ≤ 6 с

Точный диапазон автоматического нивелирования ± 4 °

Малый вес (всего 250 г)

Продолжительность работы около 5 часов

Точность измерений

Привлекательный дизайн

Металлическая коробка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Bosch Quigo 0.603.663.521

Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521 строит перекрестные лучи. С его помощью можно быстро и точно выровнять картины, бордюры, обои, плитку. Автоматическое нивелирование обеспечивает точность в работе. Благодаря встроенной функции наклона, можно проецировать линии под углом. Устройство поставляется в металлической коробке, в которой его удобно хранить и транспортировать. Прибор может использоваться только в закрытых помещениях.