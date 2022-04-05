Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521
Арт. X30308204
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|65x65x65
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Относительная влажность, %
|90
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- Лазерный нивелир Bosch Quigo 0.603.663.521 строит перекрестные лучи. С его помощью можно быстро и точно выровнять картины, бордюры, обои, плитку. Автоматическое нивелирование обеспечивает точность в работе. Благодаря встроенной функции наклона, можно проецировать линии под углом. Устройство поставляется в металлической коробке, в которой его удобно хранить и транспортировать. Прибор может использоваться только в закрытых помещениях.
Преимущества
- Небольшой и компактный
- Время автоматического нивелирования: ≤ 6 с
- Точный диапазон автоматического нивелирования ± 4 °
- Малый вес (всего 250 г)
- Продолжительность работы около 5 часов
- Точность измерений
- Привлекательный дизайн
- Металлическая коробка - для удобства хранения и транспортировки лазерного нивелира Bosch Quigo 0.603.663.521