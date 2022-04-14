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Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
4.7
3
5 990 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Арт. X3030596
4.7
3
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
  • Персональная скидка
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126

Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126

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5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X3030596
4.7
3

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
120x75x105
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир Condtrol NEO G200 имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе. Он используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Металлическая рама внутри конструкции обеспечивает стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Фирменный демпфер способствует удароустойчивости. Преимуществом данной модели являются лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм. Они в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя.

    Преимущества

    • Нивелиров серии NEO имеют дизайн, защищенный патентами в России и Европе
    • Функция проекции наклонных плоскостей
    • Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°
    • Фирменная клипса - для крепления лазерного нивелира Condtrol NEO G200 на потолочном профиле
    • Магнитное крепление в комплекте