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Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126
Арт. X3030596
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|120x75x105
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир Condtrol NEO G200 имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе. Он используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Металлическая рама внутри конструкции обеспечивает стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Фирменный демпфер способствует удароустойчивости. Преимуществом данной модели являются лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм. Они в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя.
Преимущества
- Нивелиров серии NEO имеют дизайн, защищенный патентами в России и Европе
- Функция проекции наклонных плоскостей
- Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°
- Фирменная клипса - для крепления лазерного нивелира Condtrol NEO G200 на потолочном профиле
- Магнитное крепление в комплекте