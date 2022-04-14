Лазерный уровень Condtrol NEO G200 1-2-126

Преимущества

Нивелиров серии NEO имеют дизайн, защищенный патентами в России и Европе

Функция проекции наклонных плоскостей

Угол развертки лазерных плоскостей достигает 140°

Фирменная клипса - для крепления лазерного нивелира Condtrol NEO G200 на потолочном профиле

Магнитное крепление в комплекте

Лазерный нивелир Condtrol NEO G200 имеет дизайн, защищенный патентами в России и Европе. Он используется при проведении ремонтных и строительных работ для построения горизонтальной и вертикальной плоскости. Металлическая рама внутри конструкции обеспечивает стабильную геометрию подвеса и защиту оптики. Фирменный демпфер способствует удароустойчивости. Преимуществом данной модели являются лазеры зеленого цвета с длиной волны 532 Нм. Они в 4 раза ярче по сравнению с красными лазерами такой же мощности излучателя.