Преимущества

Режим построения наклонных плоскостей

Высокий класс пыле- и влагозащиты - IP54

Фирменная клипса позволяет закрепить нивелир на потолочном или гипсокартонном профиле

Специальный паз в корпусе поможет закрепить прибор на вертикальных конструкциях с помощью хомута

Сумка для удобства хранения и транспортировки нивелира

Лазерный нивелир CONDTROL NEO X1-360 1-2-127 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Он имеет режим наклонных плоскостей, что обеспечивает удобство при строительных и отделочных работах. Корпус нивелира изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт защитным резиновым демпфером. Предусмотрена возможность крепления на штатив с резьбой 1/4" или 5/8".