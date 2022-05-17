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Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
5.0
2
8 590 ₽
Лазерные уровни (нивелиры)
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Арт. Ю00000000904
5.0
2
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
  • Персональная скидка
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127

Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127

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8 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000000904
5.0
2

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
130x73x125
Степень защиты
IP 54
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
8 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Лазерный нивелир CONDTROL NEO X1-360 1-2-127 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Он имеет режим наклонных плоскостей, что обеспечивает удобство при строительных и отделочных работах. Корпус нивелира изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт защитным резиновым демпфером. Предусмотрена возможность крепления на штатив с резьбой 1/4" или 5/8".

    Преимущества

    • Режим построения наклонных плоскостей
    • Высокий класс пыле- и влагозащиты - IP54
    • Фирменная клипса позволяет закрепить нивелир на потолочном или гипсокартонном профиле
    • Специальный паз в корпусе поможет закрепить прибор на вертикальных конструкциях с помощью хомута
    • Сумка для удобства хранения и транспортировки нивелира