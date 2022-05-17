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Лазерный нивелир Condtrol NEO X1-360 1-2-127
Арт. Ю00000000904
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|130x73x125
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Степень защиты
|IP 54
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- Лазерный нивелир CONDTROL NEO X1-360 1-2-127 проецирует вертикальную и горизонтальную линию в 360 градусов. Он имеет режим наклонных плоскостей, что обеспечивает удобство при строительных и отделочных работах. Корпус нивелира изготовлен из ударопрочного пластика и покрыт защитным резиновым демпфером. Предусмотрена возможность крепления на штатив с резьбой 1/4" или 5/8".
Преимущества
- Режим построения наклонных плоскостей
- Высокий класс пыле- и влагозащиты - IP54
- Фирменная клипса позволяет закрепить нивелир на потолочном или гипсокартонном профиле
- Специальный паз в корпусе поможет закрепить прибор на вертикальных конструкциях с помощью хомута
- Сумка для удобства хранения и транспортировки нивелира