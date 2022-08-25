Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)

Особенности и Преимущества:

Легко читаемые пиктограммы кнопок делают управление инструментом интуитивно понятным.

Предусмотрено специальное отверстие для крепления ремнем.

Наличие пластикового кейса облегчает хранение и транспортировку лазерного нивелира Condtrol Neo X220 Set 1-2-122 и всех его комплектующих.

Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей;

Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках;

Малый вес.

Штатив в комплекте.

Комплектация:

Лазерный нивелир;

Штатив 5/8";

Переходник с 5/8" на 1/4";

Кабельная стяжка;

3 батарейки АА;

Руководство пользователя;

Кейс.

Лазерный нивелир Condtrol Neo X220 Set 1-2-122 проецирует горизонтальную и вертикальную линию, а также отвесные точки (зенит и надир). Предусмотрен индикатор разряда батарей, что помогает вовремя заменить их. Комплект поставки включает в себя все необходимое для того, чтобы приступить к работе незамедлительно.