Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)
Арт. X3030594
Характеристики
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Производитель
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Габариты, мм
|120x75x105
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Степень защиты
|IP 54
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Напряжение питания, В
|1.5
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Количество батареек, шт
|3
- Лазерный нивелир Condtrol Neo X220 Set 1-2-122 проецирует горизонтальную и вертикальную линию, а также отвесные точки (зенит и надир). Предусмотрен индикатор разряда батарей, что помогает вовремя заменить их. Комплект поставки включает в себя все необходимое для того, чтобы приступить к работе незамедлительно.
Особенности и Преимущества:
- Легко читаемые пиктограммы кнопок делают управление инструментом интуитивно понятным.
- Предусмотрено специальное отверстие для крепления ремнем.
- Наличие пластикового кейса облегчает хранение и транспортировку лазерного нивелира Condtrol Neo X220 Set 1-2-122 и всех его комплектующих.
- Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей;
- Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках;
- Малый вес.
- Штатив в комплекте.
Комплектация:
- Лазерный нивелир;
- Штатив 5/8";
- Переходник с 5/8" на 1/4";
- Кабельная стяжка;
- 3 батарейки АА;
- Руководство пользователя;
- Кейс.