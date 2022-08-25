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Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)
    Арт. X3030594
    5.0
    1
    Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)
    Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)
      Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)
      Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)

      Нивелир лазерный линейный CONDTROL NEO X220 set (1-2-122)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030594
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Габариты, мм
      		120x75x105
      Степень защиты
      		IP 54
      Напряжение питания, В
      		1.5
      Количество батареек, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol Neo X220 Set 1-2-122 проецирует горизонтальную и вертикальную линию, а также отвесные точки (зенит и надир). Предусмотрен индикатор разряда батарей, что помогает вовремя заменить их. Комплект поставки включает в себя все необходимое для того, чтобы приступить к работе незамедлительно.

        Особенности и Преимущества:

        • Легко читаемые пиктограммы кнопок делают управление инструментом интуитивно понятным.
        • Предусмотрено специальное отверстие для крепления ремнем.
        • Наличие пластикового кейса облегчает хранение и транспортировку лазерного нивелира Condtrol Neo X220 Set 1-2-122 и всех его комплектующих. 
        • Механизм самовыравнивания обеспечивает точность построения лазерных плоскостей;
        • Эксплуатация возможна как в закрытых помещениях, так и на открытых строительных площадках;
        • Малый вес.
        • Штатив в комплекте.

        Комплектация:

        • Лазерный нивелир;
        • Штатив 5/8";
        • Переходник с 5/8" на 1/4";
        • Кабельная стяжка;
        • 3 батарейки АА;
        • Руководство пользователя;
        • Кейс. 