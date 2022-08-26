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Нивелир лазерный линейный CONDTROL Unix360 Pro 1-2-108
5.0
1
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Лазерные уровни (нивелиры)
    Нивелир лазерный линейный CONDTROL Unix360 Pro 1-2-108
    Арт. X3030592
    5.0
    1
    Нивелир лазерный линейный CONDTROL Unix360 Pro 1-2-108

      Нивелир лазерный линейный CONDTROL Unix360 Pro 1-2-108

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X3030592
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Возможность работы с приемником
      		Нет
      Магнитное крепление
      		Нет
      Отключение выравнивания
      		Нет
      Внесен в госреестр
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Лазерный нивелир Condtrol Unix360Pro 1-2-108 строит круговую горизонтальную плоскость и 2 вертикальные линии. В конструкции прибора присутствует металлическая рама, что делает его ударопрочным. Данная модель имеет встроенную резьбу 1/4", которая подходит для всех распространённых моделей штативов. Сумка решает вопрос хранения и транспортировки. 

        Преимущества

        • Влагозащита: IP54;
        • Автоматическое выравнивание;
        • Оригинальная конструкция;
        • Резьба 1/4" для возможности установки на штатив;
        • Угол развертки вертиткального луча: 360 градусов;
        • Специальная петля - для крепления на гвоздь;
        • Яркий лазер - для хорошей видимости;
        • Высокоточный матяниковый компенсатор обеспечивает точность 0.2 мм/м;
        • Сумка - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей. 