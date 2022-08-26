Нивелир лазерный линейный CONDTROL Unix360 Pro 1-2-108

Преимущества

Влагозащита: IP54;

Автоматическое выравнивание;

Оригинальная конструкция;

Резьба 1/4" для возможности установки на штатив;

Угол развертки вертиткального луча: 360 градусов;

Специальная петля - для крепления на гвоздь;

Яркий лазер - для хорошей видимости;

Высокоточный матяниковый компенсатор обеспечивает точность 0.2 мм/м;

Сумка - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей.

Лазерный нивелир Condtrol Unix360Pro 1-2-108 строит круговую горизонтальную плоскость и 2 вертикальные линии. В конструкции прибора присутствует металлическая рама, что делает его ударопрочным. Данная модель имеет встроенную резьбу 1/4", которая подходит для всех распространённых моделей штативов. Сумка решает вопрос хранения и транспортировки.