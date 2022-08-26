Нивелир лазерный линейный CONDTROL Unix360 Pro 1-2-108
Арт. X3030592
Характеристики
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Производитель
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Возможность работы с приемником
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Магнитное крепление
|Нет
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Отключение выравнивания
|Нет
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Внесен в госреестр
|Нет
- Лазерный нивелир Condtrol Unix360Pro 1-2-108 строит круговую горизонтальную плоскость и 2 вертикальные линии. В конструкции прибора присутствует металлическая рама, что делает его ударопрочным. Данная модель имеет встроенную резьбу 1/4", которая подходит для всех распространённых моделей штативов. Сумка решает вопрос хранения и транспортировки.
Преимущества
- Влагозащита: IP54;
- Автоматическое выравнивание;
- Оригинальная конструкция;
- Резьба 1/4" для возможности установки на штатив;
- Угол развертки вертиткального луча: 360 градусов;
- Специальная петля - для крепления на гвоздь;
- Яркий лазер - для хорошей видимости;
- Высокоточный матяниковый компенсатор обеспечивает точность 0.2 мм/м;
- Сумка - для удобства хранения и транспортировки устройства и принадлежностей.