Нивелир оптический Ada Ruber-X32
Арт. geototal_181
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|290x200x190
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Класс
|профессиональный
- Оптический нивелир ADA RUBER 32 А00121 - это прибор, сконструированный для определения уклонов. Основание имеет выпуклую часть - для установки нивелира на штатив, что очень удобно при частой смене постов съемки. Прибор уложен в пластиковый кейс, который защищает устройство при транспортировке.
Преимущества
- Комфортное пользование. Обрезиненный корпус - для удобного и надежного удержания нивелира
- Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор
- Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел
- Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус
- Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA RUBER 32 А00121 регулируется резкость изображения
- Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях
- Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)
- Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт
- С помощью данной модели также возможно определение расстояний
- Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора