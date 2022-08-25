Нивелир оптический Ada Ruber-X32

Преимущества

Комфортное пользование. Обрезиненный корпус - для удобного и надежного удержания нивелира

Предварительное выравнивание. С помощью пузырькового уровня, встроенного зеркальца, а также винтов триггера можно предварительно выровнять прибор

Встроенный визир. Благодаря встроенному оптическому визиру возможен предварительный прицел

Точное наведение. С помощью горизонтального лимба и поворотных винтиков легко и просто навести прибор на цель - для точности показаний, цена деления лимба 1 градус

Регулируемая резкость. Поворотом тумблера на корпусе оптического нивелира ADA RUBER 32 А00121 регулируется резкость изображения

Благодаря просветленной оптике, прибор можно использовать для работ на дальних расстояниях

Возможность определения горизонтального угла (используя горизонтальный лимб)

Прибор автоматически устанавливает линию визирования точно в горизонт

С помощью данной модели также возможно определение расстояний

Диоптрии можно выставить в соответствии с индивидуальными особенностями оператора

Оптический нивелир ADA RUBER 32 А00121 - это прибор, сконструированный для определения уклонов. Основание имеет выпуклую часть - для установки нивелира на штатив, что очень удобно при частой смене постов съемки. Прибор уложен в пластиковый кейс, который защищает устройство при транспортировке.