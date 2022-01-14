Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK

Преимущества

Компенсатор с магнитным демпфером

26-кратное увеличение на расстоянии более 100 м

Установка пузырькового уровня - с возможностью окончательного самовыравнивания

Оптический нивелир DeWalt DW 096 РК - инструмент с магнитным демпфером.Он способствует выравниванию в наиболее подходящих пределах точности. Нивелир способен производить 26-кратное увеличение. Быстрая настройка основания нивелира. Пузырьковый уровень поможет быстро выравнять прибор с точностью до 1 градуса.