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Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK
5.0
1
Найти аналог
Оптические нивелиры
    Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK
    Арт. X3030525
    5.0
    1
    Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK
    Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK
      Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK
      Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK

      Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X3030525
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Габариты, мм
      		207x130x145
      360 градусов
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Оптический нивелир DeWalt DW 096 РК - инструмент с магнитным демпфером.
        Он способствует выравниванию в наиболее подходящих пределах точности. Нивелир способен производить 26-кратное увеличение. Быстрая настройка основания нивелира. Пузырьковый уровень поможет быстро выравнять прибор с точностью до 1 градуса.

        Преимущества

        • Компенсатор с магнитным демпфером
        • 26-кратное увеличение на расстоянии более 100 м
        • Установка пузырькового уровня - с возможностью окончательного самовыравнивания