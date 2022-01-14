Нивелир оптический DeWalt DW 096 PK
Арт. X3030525
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Габариты, мм
|207x130x145
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360 градусов
|Нет
- Оптический нивелир DeWalt DW 096 РК - инструмент с магнитным демпфером.
Он способствует выравниванию в наиболее подходящих пределах точности. Нивелир способен производить 26-кратное увеличение. Быстрая настройка основания нивелира. Пузырьковый уровень поможет быстро выравнять прибор с точностью до 1 градуса.
Преимущества
- Компенсатор с магнитным демпфером
- 26-кратное увеличение на расстоянии более 100 м
- Установка пузырькового уровня - с возможностью окончательного самовыравнивания