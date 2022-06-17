Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
Арт. Х1302468175
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|12, 13
- Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа. Головки ключей стандартизированы и имеют определенный размер, который указывается на рукоятке ключа.