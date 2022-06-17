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Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
5.0
2
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
    Арт. Х1302468175
    5.0
    2
    Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
    Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
    Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
      Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
      Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)
      Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)

      Двусторонний гаечный ключ НИЗ 21224015 (12x13 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302468175
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НИЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		12, 13
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа. Головки ключей стандартизированы и имеют определенный размер, который указывается на рукоятке ключа.