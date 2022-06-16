Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21226015 (17x19 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)
Арт. Х1302468178
Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21226015 (17x19 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)
Арт. Х1302468178
Характеристики
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Производитель
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Тип
|двусторонний
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Размер ключа, мм
|17, 19
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Материал ключа
|оцинкованная сталь
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Диэлектрическое покрытие
|Нет
- Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа.
Преимущества
- Защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк.
- Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение.