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Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21226015 (17x19 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)
5.0
2
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21226015 (17x19 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)
    Арт. Х1302468178
    5.0
    2

      Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21226015 (17x19 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302468178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НИЗ
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		17, 19
      Материал ключа
      		оцинкованная сталь
      Диэлектрическое покрытие
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа.

        Преимущества

        • Защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк.
        • Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение.