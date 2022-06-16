Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21221015 (8x10 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)

Преимущества

Изготавливаются из легированной конструкционной стали, группы прочности D

Защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк

Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение

Изделие соответствует ГОСТ 2839-80

Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа.