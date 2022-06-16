Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21221015 (8x10 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)
5.0
1
Найти аналог
Рожковые гаечные ключи
    Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21221015 (8x10 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)
    Арт. Х1302468181
    5.0
    1
    Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21221015 (8x10 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)

      Ключ гаечный рожковый двусторонний НИЗ 21221015 (8x10 мм., цинк, на подложке, 1 исп.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302468181
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		НИЗ
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		двусторонний
      Размер ключа, мм
      		8, 10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гаечный ключ является необходимым инструментом при сборке и разборке болтовых соединений и предназначен для монтажа резьбовых соединений, для обслуживания крепежа, который соответствует размеру зева ключа.

        Преимущества

        • Изготавливаются из легированной конструкционной стали, группы прочности D
        • Защитно-декоративное покрытие инструмента: цинк
        • Виды обработки поверхности: 1-ое исполнение
        • Изделие соответствует ГОСТ 2839-80