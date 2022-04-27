Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.

Преимущества

Каждое лезвие прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов

Материал – сталь HSS, или быстрорежущая сталь — это особый легированный сплав, используемый, в первую очередь, для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания

Комплект ножей строгальных BELMASH 270×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ МОГИЛЕВ 2.4, УНИВЕРСАЛ-2500Е, СДМ-2500 SDM-2500М и электрического рубанка CPL-270. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.