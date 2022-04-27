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Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
5.0
2
1 820 ₽
Ножи для строгальных станков
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
    Арт. X13145949
    5.0
    2
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
    Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.
      Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.

      Комплект ножей для строгальных станков Belmash, HSS, 270x2x20 мм, 2 шт.

      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13145949
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belmash
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		нож
      Габариты, мм
      		270x2x20
      Все характеристики
      1 820 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Комплект ножей строгальных BELMASH 270×2×20 из 2 штук предназначен для многофункциональных деревообрабатывающих станков БЕЛМАШ МОГИЛЕВ 2.4, УНИВЕРСАЛ-2500Е, СДМ-2500 SDM-2500М и электрического рубанка CPL-270. Цвет упаковки (пенала) может не соответствовать изображенному на фотографии. Рекомендации по установке/замене ножей: отключите оборудование от питающей сети; производите все действия в защитных перчатках во избежание травм; используйте только те сменные элементы, которые рекомендованы производителем.

        Преимущества

        • Каждое лезвие прикрепляется к строгальному барабану с помощью 5 винтов
        • Материал – сталь HSS, или быстрорежущая сталь — это особый легированный сплав, используемый, в первую очередь, для изготовления режущего инструмента, работающего при высоких скоростях резания