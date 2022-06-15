Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм

Преимущества

Комфортная работа

Эргономичная рукоять

Возможность подвешивания во время хранения КОБАЛЬТ 249-037

Материал лезвия - нержавеющая сталь 5Cr15 с закалкой до твердости 58-60 HRC

Долгий срок службы

Диэлектрический нож с подвесом 180 мм КОБАЛЬТ 249-037 предназначается для резки кабелей. Лезвие из нержавеющей стали имеет длину 50 мм и отлично справляется с проводами находящихся под напряжением 1000 В. На рабочую часть ножа надевается защитный чехол, который надежно защищает от повреждений во время транспортировки.