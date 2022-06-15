Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм
Арт. О00000010650
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защитная упаковка
|Нет
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Набор
|Нет
- Диэлектрический нож с подвесом 180 мм КОБАЛЬТ 249-037 предназначается для резки кабелей. Лезвие из нержавеющей стали имеет длину 50 мм и отлично справляется с проводами находящихся под напряжением 1000 В. На рабочую часть ножа надевается защитный чехол, который надежно защищает от повреждений во время транспортировки.
Преимущества
- Комфортная работа
- Эргономичная рукоять
- Возможность подвешивания во время хранения КОБАЛЬТ 249-037
- Материал лезвия - нержавеющая сталь 5Cr15 с закалкой до твердости 58-60 HRC
- Долгий срок службы