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Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм
5.0
1
640 ₽
Ножи монтерские
    Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм
    Арт. О00000010650
    5.0
    1
    Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм
    Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм
      Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм
      Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм

      Нож диэлектрический Кобальт 249-037, 180 мм

      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010650
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кобальт
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защитная упаковка
      		Нет
      Набор
      		Нет
      Все характеристики
      640 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Диэлектрический нож с подвесом 180 мм КОБАЛЬТ 249-037 предназначается для резки кабелей. Лезвие из нержавеющей стали имеет длину 50 мм и отлично справляется с проводами находящихся под напряжением 1000 В. На рабочую часть ножа надевается защитный чехол, который надежно защищает от повреждений во время транспортировки.

        Преимущества

        • Комфортная работа
        • Эргономичная рукоять
        • Возможность подвешивания во время хранения КОБАЛЬТ 249-037
        • Материал лезвия - нержавеющая сталь 5Cr15 с закалкой до твердости 58-60 HRC
        • Долгий срок службы