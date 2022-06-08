Нож для газонокосилки Oregon One For All 69-258-0 (18")

Преимущества

Изготовлен из высококачественной стали и рассчитан на длительный срок службы

Нож обеспечивает ровное и точное кошение

Нож ONE FOR ALL STR Oregon 69-258-0 подходит для газонокосилок Oregon и MTD. Выполняет роль режущего элемента в газонокосилке. Используется для кошения травы, освобождая место для роста новой, и придания газону ухоженного вида.