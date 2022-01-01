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Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0
Найти аналог
Ножи и диски для триммеров
    Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0
    Арт. X18612509107
    Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0
    Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0
      Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0
      Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0

      Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18612509107

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Назначение
      		трава
      Вес, кг
      		0.85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож для газонокосилки универсальный ONE FOR ALL FORM 20 дюймов(50 см). В комплекте набор переходных колец повышенной износостойкости.Универсальный нож OREGON ONE FOR ALL STR для бензиновых газонокосилок разных производителей, изготовлен из высококачественной стали и обеспечивает ровное и точное кошение, что предает газону идеальный ухоженный вид.Посадочное отверстие выполнено таким образом, что нож подходит на газонокосилки с внутренними отверстиями от 45 до 100 мм. Поставляется нож в комплекте с 2-мя шайбами повышенной износостойкости, что гарантирует универсальность применения. Длина ножа OREGON - 20" (50 см).OREGON® поставляет качественные ножи, проходящие проверку по 26 аспектам. Особое внимание уделяется балансировке, качеству и монолитности материала.