Нож для газонокосилки OREGON ONE FOR ALL FRM 20" 69-255-0

Нож для газонокосилки универсальный ONE FOR ALL FORM 20 дюймов(50 см). В комплекте набор переходных колец повышенной износостойкости.Универсальный нож OREGON ONE FOR ALL STR для бензиновых газонокосилок разных производителей, изготовлен из высококачественной стали и обеспечивает ровное и точное кошение, что предает газону идеальный ухоженный вид.Посадочное отверстие выполнено таким образом, что нож подходит на газонокосилки с внутренними отверстиями от 45 до 100 мм. Поставляется нож в комплекте с 2-мя шайбами повышенной износостойкости, что гарантирует универсальность применения. Длина ножа OREGON - 20" (50 см).OREGON® поставляет качественные ножи, проходящие проверку по 26 аспектам. Особое внимание уделяется балансировке, качеству и монолитности материала.