Нож для газонокосилок Unisaw Professional Quality универсальный, 22"
Арт. 1128387
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|55
- Нож для газонокосилок Unisaw универсальный Professional Quality SPRO-05122 длиной – 22”.
Преимущества
- Производится из высококачественной стали, что обеспечивает длительный срок использования
- Нож комплектуется набором переходников и имеет центральное отверстие специальной формы, что дает возможность устанавливать нож на приводные валы различных диаметров