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Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт
5.0
2
Найти аналог
Лезвия для канцелярского ножа
    Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт
    Арт. О00000004336
    5.0
    2
    Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт
    Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт
      Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт
      Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт

      Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000004336
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Защитная упаковка
      		Да
      Набор
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож Makita D-63666 предназначен для электрорубанка Makita 1806В. Применяется для модели электрорубанка Makita 1806B.

        Преимущества

        • Высококачественный нож выполнен из высокотехнологичной быстрорежущей стали HSS
        • Отличается высокой надежностью и простотой в использовании
        • Долго сохраняет остроту заточки
        • Характеризуется увеличенным сроком службы и производительностью
        • Заточка ножа - односторонняя
        • Тип ножа - быстрорежущие