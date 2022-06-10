Нож для рубанка Makita D-63666 1806В, 170 мм, HSS, 2 шт
Арт. О00000004336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Защитная упаковка
|Да
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Набор
|Да
- Нож Makita D-63666 предназначен для электрорубанка Makita 1806В. Применяется для модели электрорубанка Makita 1806B.
Преимущества
- Высококачественный нож выполнен из высокотехнологичной быстрорежущей стали HSS
- Отличается высокой надежностью и простотой в использовании
- Долго сохраняет остроту заточки
- Характеризуется увеличенным сроком службы и производительностью
- Заточка ножа - односторонняя
- Тип ножа - быстрорежущие