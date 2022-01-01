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Нож для рубанка Практика Профи 791-639, 2 шт.
515 ₽
Ножи для электрических рубанков
    Нож для рубанка Практика Профи 791-639, 2 шт.
    Арт. О00000024361
    Нож для рубанка Практика Профи 791-639, 2 шт.

      Нож для рубанка Практика Профи 791-639, 2 шт.

      515 ₽
      за штуку
      Цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 24 октября или позже
        из 622 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024361

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Тип комплектующего
      		нож для рубанка
      Количество предметов, шт
      		2
      Вес, кг
      		0.022
      Ширина строгания (длина ножа), мм
      		110
      Все характеристики
      515 ₽
      за штуку
      Цена при
      заказе на сайте
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 24 октября или позже
        из 622 пунктов выдачи, 165 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Двусторонние ножи для рубанка Практика Профи 791-639 - изготовлены из быстрорежущей стали. Шлифованные режущие кромки для идеально чистого строгания мягкой и твердой древесины. Подходят к большинству рубанков известных фирм-производителей: BOSCH, MAKITA, DeWALT, HITACHI, B&D, METABO, SKIL, AEG и др.