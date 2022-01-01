Нож для рубанка Практика Эксперт 791-646, 2 шт.
Арт. О00000024362
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|нож для рубанка
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Количество предметов, шт
|2
- Двусторонние твердосплавные ножи к ручным электрорубанкам Практика Эксперт 791-646. Шлифованные режущие кромки для идеально чистого строгания мягкой и твердой древесины. Подходят к большинству рубанков известных фирм-производителей: BOSCH, MAKITA, DeWALT, HITACHI, B&D, METABO, SKIL, AEG и др.