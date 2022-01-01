Нож для рубанка Практика Эксперт 791-646, 2 шт.

Двусторонние твердосплавные ножи к ручным электрорубанкам Практика Эксперт 791-646. Шлифованные режущие кромки для идеально чистого строгания мягкой и твердой древесины. Подходят к большинству рубанков известных фирм-производителей: BOSCH, MAKITA, DeWALT, HITACHI, B&D, METABO, SKIL, AEG и др.