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Нож для строгального станка Могилев ИЭ 6009 06.001.00012, 200 мм
4.3
3
Найти аналог
Ножи для строгальных станков
    Нож для строгального станка Могилев ИЭ 6009 06.001.00012, 200 мм
    Арт. X13145942
    4.3
    3
    Нож для строгального станка Могилев ИЭ 6009 06.001.00012, 200 мм

      Нож для строгального станка Могилев ИЭ 6009 06.001.00012, 200 мм

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13145942
      4.3
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Могилев
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		нож
      Вес, кг
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Нож для деревообрабатывающего станка Могилев ИЭ 6009, который подходит как для работы в домашних условиях, так и для небольшого промышленного производства. Данная модель может производить функции пиления продольного, поперечного, а также пиления под углом, операции строгания по плоскости, по ребру и под углом, а также фрезерование дисковой фрезой.

        Преимущества

        • Подходит для деревообрабатывающего станка Могилев ИЭ 6009
        • Материал изготовления - быстрорежущая сталь HSS