Нож для строгального станка Могилев ИЭ 6009 06.001.00012, 200 мм

Преимущества

Подходит для деревообрабатывающего станка Могилев ИЭ 6009

Материал изготовления - быстрорежущая сталь HSS

Нож для деревообрабатывающего станка Могилев ИЭ 6009, который подходит как для работы в домашних условиях, так и для небольшого промышленного производства. Данная модель может производить функции пиления продольного, поперечного, а также пиления под углом, операции строгания по плоскости, по ребру и под углом, а также фрезерование дисковой фрезой.