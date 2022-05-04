Нож для строгального станка Могилев ИЭ 6009 06.001.00012, 200 мм
Арт. X13145942
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Беларусь
|
Тип
|нож
|
Вес, кг
|0.3
- Нож для деревообрабатывающего станка Могилев ИЭ 6009, который подходит как для работы в домашних условиях, так и для небольшого промышленного производства. Данная модель может производить функции пиления продольного, поперечного, а также пиления под углом, операции строгания по плоскости, по ребру и под углом, а также фрезерование дисковой фрезой.
Преимущества
- Подходит для деревообрабатывающего станка Могилев ИЭ 6009
- Материал изготовления - быстрорежущая сталь HSS